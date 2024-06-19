北捷再爆博愛座糾紛！老翁掌摑男子逼讓座　乘客嗆：再活也沒幾年

基隆老伯公車逼學生讓座！正義女制止　司機廣播：博愛座非老人座

▲基隆505路公車也發生老人要求讓座的事件，一旁女乘客見狀出言勸阻「他們要讓就會自動讓」，雙方爆發爭吵，司機見狀也特地廣播呼籲「博愛座不等於老人座」。（圖／翻攝記者爆料網）
▲基隆505路公車也發生老人要求讓座的事件，一旁女乘客見狀出言勸阻「他們要讓就會自動讓」，雙方爆發爭吵，司機見狀也特地廣播呼籲「博愛座不等於老人座」。（圖／翻攝記者爆料網）

記者孫唯容／綜合報導

博愛座讓座爭議再起，昨（18）日北捷有民眾再因為博愛座爆發口角，後續發生「甩巴掌」的肢體衝突，引發熱議，怎料同一天基隆505路公車也發生老人要求讓座的事件，一旁女乘客見狀出言勸阻「他們要讓就會自動讓」，雙方爆發爭吵，司機見狀也特地廣播呼籲「博愛座不等於老人座」，不要為此吵架。

根據事發當時畫面，公車內站滿了人，一名戴帽子、身穿條紋上衣的白髮老伯，開口要求學生讓座，一旁同樣站著的女子聽聞便制止「你不要這樣趕年輕人」，老伯則表示自己沒有趕，「我只是這樣講，上來要讓老人坐」；女子則再度幫腔「人家要讓就會自動起來讓」、「現在的教育跟以前不一樣，不要這樣想」，老伯才因此罷休。

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當事女高中生事後也解釋，由於當時車內擁擠，看到座位也就直覺坐下，想不到幾站後一群老人上來，當時的505公車實在太擠，要移動都沒有空間，沒想到阿伯開始抱怨，自己也很感謝幫忙說話的女子，「平常自己若沒有身體不適，看到老年人也是會讓座的」。

基隆公車處還原事發經過，表示爭議當下，位處監視器死角，且加上聲音不大，當下司機對於爭議不知情，後續吵雜聲越來越大，得知原因後司機便廣播呼籲，「博愛座不等於老人座，請民眾不要為此吵架」，同時提醒車輛仍在行駛中，請民眾抓好扶手、注意自身安全。

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