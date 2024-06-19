凱基純A債ETF「00950B」鎖定全球頂尖企業　攻防兼具

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00950B純A級戰力有多強? 數字會說話! 根據資料顯示，美國公債殖利率連續下跌，投資人的目光逐漸轉向公司債。凱基推出的00950B是台股第一檔純A級的公司債ETF，主要追蹤彭博全球美元A級公司債券指數，票息率高達5.41%，票息率最低也有4.5%，另外這檔指數聚焦在10~15年的中天期公司債券，就過往報酬率來看，中天期表現十分出色。根據彭博的資料統計，10~15年中天期的A級債券，風險報酬比達0.77%，至於7~10年期的A級債風險報酬比0.75%，15年以上的也僅0.53%，顯示出中天期的A級債能獲得的報酬較高。重點還是月配息，讓投資人每月都有穩定收入。
而且就連降息，也能讓公司債繼續成長，攤開報表來看，歷次啟動降息後2年的報酬表現，從1989年6月到2019年7月，平均報酬達16.2%，勝過美國公債的15.1%，仔細比較各次降息後的表現，A級公司債在1989、1995、2001、2019年，殖利率都大贏美國公債。
從2010年迄今，全球A級公司債的累積報酬達61%，大贏美國公債的28%，指數年化報酬率也是美債的一倍，風險報酬比0.58同樣勝過美國公債的0.39。另外，如果你在任何時間進場投資，全球A級公司債的報酬機率也高達78%，美債同樣不是對手。
00950B主要投資的都是全球成熟市場，其中美國就佔了超過85%，可以賺到美國的經濟紅利，其餘還有比利時跟英國等歐美強國，不用怕會把資金丟到水裡!而且產業分布都相當平均，佔比最高的是非循環消費，另外還有銀行、電力、保險及科技等產業
00950B凱基A級公司債，成分當中A級佔比高達37.7%，A+也有13.8%，高評級的債券違約機率低，在當今台股太熱的時間點，是避險的好去處。總歸來講，現在是投資純A公司債的最佳時機，還可以每月穩定領息，可說是進可攻退可守，可謂是債券市場的一匹大黑馬。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。