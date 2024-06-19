嚴苛！羅嘉翎「魔鬼減重」菜單曝光 一天800卡、看了就覺得超餓
跆拳道選手「國民女友」羅嘉翎將代表台灣出征巴黎奧運女子57公斤級賽事，也是台灣本屆唯一入選奧運的跆拳道選手，背負國人的期待。但首要目標就是控制好體重，避免重演美國公開賽未通過過磅而失去資格的憾事。
記者廖聿偉/高雄報導
羅嘉翎在去年美國公開賽因多0.1公斤未通過過磅，而被判定失格，也讓她和所屬教練劉聰達成為眾矢之的，更遭到許多酸民的謾罵，當時羅嘉翎泣不成聲，但也記取教訓，今年巴黎奧運早已做好充足的減重計畫。
由於之前受到腳傷影響，訓練量降低，體重也上升不少，近期已實施嚴苛的減肥計畫，輕強度訓練階段，一天只能攝取約800大卡的熱量，每餐只能吃四分之一碗飯，且都採用低油飲食，考驗羅嘉翎的意志力。
羅嘉翎坦言，「控制飲食非常辛苦，有時候會想要偷吃東西，但為了奧運只能忍下來。」
羅嘉翎父親一起減重
羅嘉翎父親羅文祥也是跆拳道教練，為了幫助愛女備戰奧運，也一起到國訓中心協助，父女倆結伴還一起減重。羅嘉翎笑說，「平常爸爸在家都癱在沙發上很少動，這是進國訓中心就一起運動，爸爸來國訓中心約一週也已經瘦了兩公斤。」
談到愛女征戰奧運的辛苦，羅文祥說，「羅嘉翎抗壓性還算不錯，能專心在訓練上，這點我不擔心。控制飲食的確比較艱辛，但相信她一定能順利減重。」