缺乏核能會讓台灣供電不足？施振榮：須經專業計算、核電值得討論
宏碁集團創辦人施振榮今（19）日出席由經濟部國際貿易署委由中華民國對外貿易發展協會辦理的貿協「Go Green with Taiwan」全球徵案活動。會前針對氣候變遷、能源政策議題受訪表示，在安全技術越來越進步的情況下，核能值得討論，但針對部分人士對於「缺乏核能是否會造成台灣電力供應不足」的質疑，他則認為須經專家專業計算，考量經濟發展、電源供應等問題，才能得出結論，做出決策。
記者鄭妤安/台北報導
總統賴清德今日於就職滿月記者會上宣布，成立3大委員會，包括國家氣候變遷對策、全社會防衛韌性，以及健康台灣推動。其中，國家氣候變遷對策委員會找來行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人。對此，施振榮表示，能源是產業發展的關鍵，尤其現在時代朝向綠能發展，需要各界取得共識，做出最好的決策。
他進一步指出，氣候變遷議題需要大家集思廣義、形成共識，外界關心核能是否應該繼續使用，施振榮認為，在安全技術越來越進步的情況下，確實是值得討論的項目，對非核家園政策沒有意見，
針對「缺乏核能是否會造成台灣電力供應不足」的疑慮，則需要專家專業計算，其中也應考量經濟發展、電源供應等問題。
隨著AI產業發展，將帶動用電量成長，施振榮表示，以台灣半導體科技發展量能，應該想辦法降低AI晶片的用電需求，目前在耗電量方面仍有很多改善空間，台灣也應同時思考研發省電技術，未來隨著技術進步應該可以達成節能目標。