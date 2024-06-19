歐陽娣娣機場「慘摔跪地」！超糗畫面曝光 自嘲：給大家拜個早年
19歲女星歐陽娣娣跟隨姊姊歐陽妮妮、歐陽娜娜的腳步踏入演藝圈，日前還參加泰國選秀節目《創造營亞洲》證明自己的實力，後來也順利出道。頂著星二代光環的她走到哪裡都是鎂光燈焦點，不過近日她現身機場，只注意和周邊的粉絲打招呼，沒有發現腳下有高低差，結果不小心拐到腳，瞬間雙膝跪地，讓她直呼「丟人」，也自嘲「給大家拜個早年。」
記者朱祖儀／綜合報導
近日網路上流傳一段歐陽娣娣在機場門口跌倒的影片，只見她當時剛走出來，沒有注意到門檻處有高低差，右腳一拐瞬間雙膝跪地，還順勢擺出雙手合十的姿勢，眾人見狀急忙上前將她扶起。超糗畫面曝光，歐陽娣娣的態度仍落落大方，將自摔影片PO上抖音，自嘲「給大家拜個早年了…真的挺丟人的，我媽讓我來發個抖音，她說很好笑。」
不少粉絲看到直呼心疼，「這角度還挺疼的」、「其實這樣不小心就會腳踝骨折，真是萬幸」、「感覺很痛，而且還會腫起來」、「可能扭傷了吧，還高跟鞋欸」，親姊姊歐陽妮妮則搞笑回，「新年快樂！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈（妹妹腳沒事兒，我好好檢查了）。」
歐陽娣娣今年初參加女團選秀節目《創造營亞洲》，經過2個月競爭，最終順利獲得4800多萬票，以第8名出道，當晚也以中、英、泰3國語言向粉絲表達感謝，「謝謝所有粉絲的支持讓我今天可以進出道位、站在這裡，然後我想謝謝我的家人」，接著特別向爸爸歐陽龍喊話，「謝謝你把我生得腿這麼長，讓我可以很自信地面對一切！」