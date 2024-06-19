百萬網紅儒哥親妹妹伸舌頭！大批粉絲湧入怒轟 本人最新影片回應
擁有117萬訂閱的Youtuber「Ru儒哥」因捉弄妹妹的影片走紅，與妹妹「儒妹」感情十分融洽，兩人時常打鬧，也常一起拍攝Youtube影片。但近日上傳的一則影片卻引起爭議，影片中儒哥為了給儒妹驚喜自掏腰包帶妹妹出國遊玩，並要求「親他一下」，可是在儒妹靠近後卻伸出舌頭，嚇得儒妹尖叫躲開，引發爭議後，儒哥本人今（19）日親自在多個平台回應澄清：「只是舌頭舔到臉，根本沒親到。」
記者史平旭／綜合報導
爭議一出，儒哥就在Threads跟Dcard上反駁：「沒有碰到嘴巴，只是角度問題。」他今日下午也在自己的Youtube頻道上對此作出完整澄清並表示：「只是兄妹之間平時的相處，不是看到的這樣」、「捉弄妹妹覺得很爽，並不是戀妹情結的心態」。看到酸民嘲諷，儒哥也激動回應：「誰會對自己妹妹有幻想，你自己也是有姊姊有妹妹的人」。在澄清影片中妹妹也現身說明：「沒有親到」、「如果真的親到會揍死他。」
澄清影片的最後，也邀請三兄妹中的大哥和兄妹們的母親一同出鏡，並且強調是家庭氛圍本如此，每個人的相處模式都不一樣，不該拿自己先入為主的觀念去套用在別人身上，呼籲大家理性討論時不要只看到性。