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全家衛生紙「買1串送3串」！內行精算秒搬5箱　全聯也拼買一送一

▲家用必備品衛生紙跳樓大特價！全家即起至6月23日限定，自有品牌抽取式衛生紙買1串送3串。（示意圖／記者林調遜攝）
▲家用必備品衛生紙跳樓大特價！全家即起至6月23日限定，自有品牌抽取式衛生紙買1串送3串。（示意圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

家用必備品衛生紙跳樓大特價！全家即起至6月23日限定，自有品牌抽取式衛生紙買1串送3串，相當於四串32包只要248元，佛心價格也在臉書社團引發討論，不少網友曬出一次狂囤5箱的戰績，不過也有網友提醒該款衛生紙偏薄，不建議如廁使用。若喜歡厚款抽取式衛生紙的，全聯也有多款衛生紙買一送一優惠。

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🟡全家自有品牌衛生紙買1送3

全家門市即起至6月23日限定，「FamiCollection 超柔抽取式衛生紙」買1串送3串，一串內含8包，每包110抽，相當每串衛生紙62元，每抽0.07元。

▲全家門市即起至6月23日限定，「FamiCollection 超柔抽取式衛生紙」買1串送3串，一串內含8包。（圖／全家提供）
▲全家門市即起至6月23日限定，「FamiCollection 超柔抽取式衛生紙」買1串送3串，一串內含8包。（圖／全家提供）
超殺優惠也在臉書社團引發討論，更有內行網友曬出狂搬5箱的驚人戰績，「五箱買回家囉！永豐餘紙廠出產不是雜牌，現買還現賺29包」、「用這款很久了！每次優惠都會爆補一波」、「我家搬了4箱」、「已買，便宜～很適合放辦公室東擦西擦使用」。

不過也有網友提醒該款衛生紙偏薄，不建議放在廁所使用，「這適合辦公室粗用而已，不然洗手完一擦掉棉屑」、「是很便宜，比較適合客廳使用，過敏跟廁所還是用三層有品牌的好用」、「我是覺得蠻好用的啊，但你如果是要求高品質例如舒潔三層、春風的話，那就不要買」、「覺得很薄，不好用」。

🟡全家衛生紙一招再多折50元

想入手衛生紙的先別急！活動還可搭配全家取貨優惠，6月18日至6月23日，全家會員領取網購包裹，加碼贈送50元購物金，限消費300元可抵用一張，單筆交易最多提供5組優惠序號，若有6件包裹建議分開領取。50元優惠券只要滿300元即可抵用，可以搭配衛生紙買1送3使用。

▲全家便利商店寄取件優惠，送29元霜淇淋優惠券。（圖／翻攝自全家）
▲全家便利商店寄取件優惠，6月18日至6月23日，歡慶618購物節，加碼贈送50元購物金。（圖／翻攝自全家）
🟡通路衛生紙優惠

📍全聯福利中心｜即起至6月27日
◾可麗舒3層柔厚抽取衛生紙100抽 X 10包買一送一，原價299元、特價145元
◾蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙100抽ｘ10包買一送一，原價238元、特價119元
◾舒潔雲絨舒適抽取衛生紙-迪士尼限定版90抽ｘ8包買一送一，原價198元、特價99元

▲家庭必備用品囤貨優惠，全聯推出衛生紙買一送一。（圖／翻攝自全聯）
▲家庭必備用品囤貨優惠，全聯推出衛生紙買一送一。（圖／翻攝自全聯）

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