國會改革攸關國人權利侵害！卓榮泰：我必須接住每一個人
立法院藍白聯手通過國會改革法案，對此行政院會提出覆議，院長卓榮泰將在今明兩日赴立院備詢，並將於本周五表決，卓榮泰今（19）日下午透過社群平台上傳影片向社會大眾說明，強調立院創設權力，侵犯行政、司法與監察權，侵犯國人基本權利，違反比例原則，修法不僅是立院內部，還關係到每一個人的權利侵害，強調自己要為每一個中華民國國民提出覆議，「哪怕只有0.1％的國人可能受到侵害，我也必須接住每一個人。」
記者陳威叡／台北報導
對於國會改革法案將在本周五表決，卓榮泰特別於今日下五透過影片向社會大眾說明，有些想法必須跟國人報告，首先是總統可以在國會進行國情報，是《憲法》賦予的權力，修正改為是總統義務，必須定期舉行，即問即答，這就是違憲，依照《憲法》規定，政院必須向立院負責，院長接受立委質詢，詢答是他的責任並不是總統，否則《憲法》精神蕩然無存，被嚴重破壞。
其次是修法為自己創設權力，侵犯行政、司法、監察權，侵犯國人基本權利，這就是亂政，立委解釋稱立委職權行使與政院無關，但條文規定都載明，「與政府機關、政府人員、部隊、法人團體及社會上有關係人員有直接關係」，只要一個人提案五立委連署並經院會同意，就可將被質詢政府人員或民眾處以罰鍰，行為態樣沒有明確規範，違反比例原則，關係到每一個人權利侵害。
卓榮泰說，自己必須接住每個人，為每一個中華民國國民提出覆議，盼立院有機會透過民主程序跟討論，審慎檢視每一條窒礙難行的條文，尊重《憲法》，嚴守五院體制，「哪怕只有0.1％的國人可能受到侵害，我也必須接住每一個人。」
卓榮泰也強調，虛偽不實的陳述，是每一個政治工作者的人格自殺，他與國人都不會容忍，也確信立院不是法院，立委不是執法人員，更不是檢察官，懇請立委支持覆議案，共同維護憲政秩序，「一起為覆議案加油」。