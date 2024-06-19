滴妹2年前爆婚訊！飛美國追愛查理粉絲送祝福 他竟冷回1句話
知名撲克牌手「I.C Charlie查理」是百萬網紅滴妹的男友，昨（18）日深夜傳出他出資的德州撲克線上直播平台「6BET Live」涉嫌以酒吧掩護非法賭博遭查獲，儘管查理立即闢謠，滴妹也切割關係，卻仍掀起輿論譁然，還要網友挖出情侶倆過去的互動，發現2年前2人被網友詢問是否會結婚，卻被查理冷回：「要結你自己結。」
記者吳昕蓓／綜合報導
滴妹和查理交往5年多，在2年前滴妹曾飛到美國去找查理，並拍下影片上傳，表示自己要找「超級好的朋友」，等同於半公開戀情，當時不少網友都獻上祝福，猜測他們好事近了，然而對此查理僅冷淡回應：「我還很年輕，沒有打算結婚，要結你自己結」，態度曾掀起熱議。
然而滴妹一直默默守護在查理身邊，查理今年（2024）3月在APT台灣德州撲克錦標賽拿下冠軍，滴妹更第一時間在IG限時動態發文祝福：「以你為榮」，查理也默默轉發放閃，然而如今爆出賭場被抄，滴妹卻立刻切割：「我與此事件無任何關聯，再者我不支持非法博奕行為，也從未參與任何博奕經營。」
事實上，查理來頭不小，是Fedor Holz 欽點世界菁英撲克訓練營「Grindhouse3」的台灣唯一人選，在職業撲克圈打滾2年，累積總獎金破千萬元，2023單年錦標賽淨獲利更是達到600萬，他也將所學資源帶入台灣，開班教授錦標賽全方位系統課程，收費2萬5千元，課程總長度14.3小時，引來將近千人報名。