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台鋼雄鷹6/22大巨蛋主場超感人！邀請前兄弟象榊原良行遺孀開球

▲台鋼雄鷹6/22大巨蛋主場超感人，邀請前兄弟象守備教練榊原良行妻子淳子女士開球，也表達對他的敬意。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹6/22大巨蛋主場超感人，邀請前兄弟象守備教練榊原良行妻子淳子女士開球，也表達對他的敬意。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職台鋼雄鷹在6月22、23日前往臺北大巨蛋擔任主場球隊，台鋼在6月22日則是由日籍投手教練横田久則帶領球迷走進另一段時光隧道，當天邀請對台灣棒球有深遠影響的已故傳奇守備教練「Bara桑」榊原良行教練遺孀—榊原淳子女士擔任開球嘉賓，以表達對榊原良行教練的敬意。23日則邀請球迷朋友在大巨蛋內野草皮席地而坐，穿越時空回到 台北市立棒球場，一起聽台鋼雄鷹主帥洪一中總教練、路易士打擊教練，以及前中職主播、球評 梁功斌、曾文誠 回憶球場過去往事。

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永遠的Bara桑　傳承兄弟精神

榊原良行於1999年首度來台執教，以嚴格及細膩棒球觀念著稱，培養出許多守備名將，是受到許多台灣選手敬重的「Bara桑」，他也教導出馮勝賢、陳瑞振、彭政閔等二代象黃金內野守備。尤其對彭政閔特別嚴格，常常在停車場就叫他苦練打擊，十分熱血。

台鋼表示，6月22日大巨蛋賽事，除了台鋼雄鷹投手統籌教練横田久則、投手教練蕭任汶、捕手教練鄭漢禮，球團並邀請視榊原教練為「人生父親」的馮勝賢齊聚大巨蛋。横田久則2003～2004年在中華職棒發展，當時就是受榊原教練引薦，横田不負期待，兩個球季47場登板繳出25勝11敗、防禦率3.10好表現，305局送出322次奪三振，大展K功，尤其指叉球更是招牌武器，也就此打開與台灣緣分。

22日台鋼雄鷹球團特別邀請榊原淳子女士擔任開球嘉賓，希望與陣中徒弟們一起表達對榊原良行教練的敬意，並圓滿榊原教練生前所盼，包括新球團成立、台灣第一座巨蛋球場啟用等。

對於即將來到台灣，榊原淳子女士表示，「之前就有聽劉東洋領隊提到新球團成立，先生對於台灣棒球邁向新時代感到非常期待，但是先生在去年11月26日辭世，無法再一起過來台灣，感到非常遺憾。」

對於台灣球迷熱情，榊原淳子女士印象深刻，「從1999年在兄弟象擔任教練，受到台灣的大家照顧，非常感謝這段時間球迷總是熱情應援。」不只對台鋼雄鷹這支新球隊充滿期待，淳子女士說：「對於常常下雨的台灣，早日有座巨蛋球場，是先生的願望，只是可惜未能親自參與台灣大巨蛋的時代。希望台灣棒球可以發展愈來愈好，也是先生一直以來的心願。」

▲前中職秘書長馮勝賢與榊原良行教練合照，他也視榊原教練為「人生父親」。（圖／馮勝賢提供）
▲前中職秘書長馮勝賢與榊原良行教練合照，他也視榊原教練為「人生父親」。（圖／馮勝賢提供）
兄弟象彭政閔、馮勝賢的恩師榊原良行去年因肺炎過世，生生前願望就是台灣有巨蛋。（圖／福斯商旅提供）
兄弟象彭政閔、馮勝賢的恩師榊原良行去年因肺炎過世，生生前願望就是台灣有巨蛋。（圖／福斯商旅提供）

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