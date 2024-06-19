台鋼雄鷹6/22大巨蛋主場超感人！邀請前兄弟象榊原良行遺孀開球

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榊原良行於1999年首度來台執教，以嚴格及細膩棒球觀念著稱，培養出許多守備名將，是受到許多台灣選手敬重的「Bara桑」，他也教導出馮勝賢、陳瑞振、彭政閔等二代象黃金內野守備。尤其對彭政閔特別嚴格，常常在停車場就叫他苦練打擊，十分熱血。
台鋼表示，6月22日大巨蛋賽事，除了台鋼雄鷹投手統籌教練横田久則、投手教練蕭任汶、捕手教練鄭漢禮，球團並邀請視榊原教練為「人生父親」的馮勝賢齊聚大巨蛋。横田久則2003～2004年在中華職棒發展，當時就是受榊原教練引薦，横田不負期待，兩個球季47場登板繳出25勝11敗、防禦率3.10好表現，305局送出322次奪三振，大展K功，尤其指叉球更是招牌武器，也就此打開與台灣緣分。
22日台鋼雄鷹球團特別邀請榊原淳子女士擔任開球嘉賓，希望與陣中徒弟們一起表達對榊原良行教練的敬意，並圓滿榊原教練生前所盼，包括新球團成立、台灣第一座巨蛋球場啟用等。
對於即將來到台灣，榊原淳子女士表示，「之前就有聽劉東洋領隊提到新球團成立，先生對於台灣棒球邁向新時代感到非常期待，但是先生在去年11月26日辭世，無法再一起過來台灣，感到非常遺憾。」
對於台灣球迷熱情，榊原淳子女士印象深刻，「從1999年在兄弟象擔任教練，受到台灣的大家照顧，非常感謝這段時間球迷總是熱情應援。」不只對台鋼雄鷹這支新球隊充滿期待，淳子女士說：「對於常常下雨的台灣，早日有座巨蛋球場，是先生的願望，只是可惜未能親自參與台灣大巨蛋的時代。希望台灣棒球可以發展愈來愈好，也是先生一直以來的心願。」