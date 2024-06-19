孫安佐經紀人毆警移送畫面曝光！不服被上銬逮捕 向法院聲請提審
藝人狄鶯和孫鵬的獨子孫安佐，16日和經紀人朱翊銘持火槍前往信義區，北市刑警大隊19日前往朱翊銘家與孫家北投住處搜索，當場查扣部分火藥、匕首和瓦斯火槍，豈料朱翊銘突然失控動手毆警遭壓制，被依妨害公務現行犯上銬，不過朱認為逮捕不合法，已向法院聲請提審，稍早朱翊銘移送畫面也曝光，全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》和妨害公務罪送辦。
記者孫唯容／綜合報導
日前孫安佐和經紀人朱翊銘攜帶瓦斯火槍現身信義區，警方事前掌握訊息後全程監控，雖然兩人在現場並未展示、點火，但仍然需調查是否涉及不法，以及瓦斯槍是否有殺傷力；朱翊銘於18日獨自前往三張犁派出所應訊，訊後他表示，火槍沒有插上瓦斯罐，即使扣動扳機火也不會點燃，兩人也正在研發冷兵器和新型火槍，計劃於8月底舉辦一場名為「拯救世界」的慈善活動，屆時會展示這些武器。
今天上午9時許北市刑大兵分二路，前往孫安佐北投住處與朱翊銘住處展開搜索，並在孫安佐家中搜出火藥、刀械，將進一步釐清是否為違禁物品。豈料，朱翊銘疑似情緒失控痛毆警察，涉妨害公務被帶回，朱姓經紀人還在IG發現限時動態「注意！我和孫安佐被開搜索票，我的手機被扣走了」。
據悉，朱翊銘台大政治系畢業，過去曾因持有大麻案惹上官司，今年還代表台灣維新黨參選立法委員，雖然落選收場，但他所提出的包括包括支持大麻、毒品、性交易合法化、身分證應取消性別欄位，無產階級專政、生理女也可以加入黑道，火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得伴等特殊政見，吸引各界關注。