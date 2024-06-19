失控攻擊警察遭送辦！孫安佐經紀人否認 鏡頭前喊冤「被妖魔化」
藝人狄鶯、孫鵬獨子孫安佐近期頻上新聞版，日前他與經紀人朱翊銘持瓦斯火槍闖信義區，今（19）日上午，台北市刑大搜索孫安佐與朱翊銘住家，當場查扣部分火藥、匕首和瓦斯火槍，豈料朱翊銘突然失控動手毆警遭壓制，被依妨害公務現行犯上銬，晚間朱翊銘接受訊問後移送台北地院，他走出刑大時表示，他跟孫安佐沒有違反槍砲彈藥管制條例，他也聲稱沒有打警察，「被警察妖魔化」，對警方逮捕程序有異議。
記者孫唯容／綜合報導
今天上午9時許北市刑大兵分二路，前往孫安佐北投住處與朱翊銘住處展開搜索，並在孫安佐家中搜出火藥、刀械與瓦斯火槍，將進一步釐清是否為違禁物品。豈料，朱翊銘疑似情緒失控痛毆警察，涉妨害公務被帶回，朱姓經紀人還在IG發現限時動態「注意！我和孫安佐被開搜索票，我的手機被扣走了」。
朱翊銘今天晚間接受偵訊後，認為警方逮捕不合法，決定向法院聲請提審，後續在晚間7時許，警方將朱翊銘移送台北地院，他走出刑大時，面對媒體頻頻喊冤，痛批自己與孫安佐被警方「妖魔化」，兩人根本沒有違反槍砲彈藥刀械管制條例，還強調自己沒有打警察，對警方逮捕程序有異議。
據悉，朱翊銘台大政治系畢業，過去曾因持有大麻案惹上官司，今年還代表台灣維新黨參選立法委員，雖然落選收場，但他所提出的包括包括支持大麻、毒品、性交易合法化、身分證應取消性別欄位，無產階級專政、生理女也可以加入黑道，火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得伴等特殊政見，吸引各界關注。
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