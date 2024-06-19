快訊／孫鵬住家遭檢方搜索「查扣火藥」！孫安佐當場被帶回警局

孫安佐經紀人當過AV男優！曾選立委提政見「火鍋不可加芋頭」

▲自稱是孫安佐經紀人的朱翊銘過往身分被起底，不僅曾當過AV男優，還曾競選過立委，政見之一是「火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得拌」。（圖／翻攝畫面）
▲自稱是孫安佐經紀人的朱翊銘過往身分被起底，不僅曾當過AV男優，還曾競選過立委，政見之一是「火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得拌」。（圖／翻攝畫面）

記者施以慧／綜合報導

藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，近期頻頻登上新聞版面，先前才因在泰國呼麻被逮，上週還攜帶瓦斯槍前往信義區。而就在今（19）日上午，檢警持票搜索孫安佐和經紀人的住家。不過該名經紀人卻相當不配合，還動手毆打員警，被依妨害公務現行犯上銬。而如今這名經紀人的真實身分也遭到起底，不僅當過AV男優，還曾選過台北市大安區立委，在選舉公報上提出的政見之一，則是「火鍋不可加芋頭，咖哩飯不得拌」。

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孫安佐經紀人本名朱翊銘，過去曾競選過台北市大安區立法委員，政見為廢除資本主義、性交易合法化、大麻合法化、生理女也可以加入黑道、縮小大安區的貧富差距、取消禁行機車、廢除兩段式左轉，以及火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌，但最終落選收場，後續還因抗議台北市長候選人電視辯論不公，而挨告妨害自由。

▲朱翊銘曾競選過大安區立委，還主張毒品、大麻合法化，還表示：「火鍋不可加芋頭、咖哩飯不得拌。」（圖／台北市選舉委員會 YouTube）
▲朱翊銘曾競選過大安區立委，還主張毒品、大麻合法化，還表示：「火鍋不可加芋頭、咖哩飯不得拌。」（圖／台北市選舉委員會 YouTube）
朱翊銘還自稱自己是性產業經紀、夜店酒吧從業者，先前曾從事過酒店公關、AV男優，也曾因參加社運挨告並入監服刑，過往經歷相當精彩。朱翊銘還曾對外公開自己的學歷，透露自己是台大政治系畢業，還輔修哲學系，在政見欄中也可能看到朱翊銘的各種經歷，包括曾任酒店公關、AV男優、手天使、中研院人文講座助教、台大大陸社、台大學生會福利部。

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