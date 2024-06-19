Joeman持大麻緩起訴確定！服100小時義務勞務 承諾將做更多公益
知名YouTuber「Joeman」（本名：翁雋明），於去年11月間，因涉嫌吸食、持有大麻遭搜索約談，因其持有大麻犯行明確，遭檢方處分緩起訴，依職權聲請再議，今（19）日台灣高檢署駁回檢方再議，「Joeman」獲緩起訴處分確定，後續將提供100小時義務勞務。稍早，Joeman經紀人回應，會配合把義務時數做完，未來也會做更多有益社會公益的事情。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，去年11月間，網紅Joeman、蕾菈、湯宇夫婦，因涉嫌施用大麻邀警方搜索，警方在Joeman位於新北市新莊區、八里區住處，查扣大麻研磨器等器具，以及淨重約7.25公克的大麻。而在蕾菈、湯宇夫婦位於中和區家中，也查扣淨重約0.11克大麻及施用器具，3人被依毒品罪送辦。
檢警調查，3人毛髮、尿液送驗均為陰性反應，因此施用毒品予不起訴處分，不過由於持有大麻部分犯行明確，檢方要求3人當庭書立悔過書，再予以緩起訴處分，緩起訴期間1年，需向公益機關團體提供義務勞務，其中，Joeman提供100小時義務勞務；蕾菈、湯宇各提供48小時義務勞務。
面對判決結果，Joeman經紀人回應：「很謝謝大家關心，我們會乖乖配合把義務時數做完，未來也會做更多有益社會公益的事情，辛苦你們報導。」
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