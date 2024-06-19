蔡阿嘎不公開真相惹議！新片狂酸「髒東西」 粉絲怒了：交代一下
在YouTube上擁有百萬粉絲的網紅蔡阿嘎過去因為拍攝許多搞笑影片而深受粉絲喜愛，但日前卻突然開除資深員工蘿拉，指出蘿拉因有不法行為，因此決定與對方解除勞僱關係，讓網友議論紛紛。不過，昨（18）日蔡阿嘎上傳新影片，片中雖然可以看到蘿拉身影，但蔡阿嘎在留言區喊話粉絲：「畫面裡的髒東西避不開！」暗指蘿拉，讓粉絲不滿，表示：「應該要稍微交代一下。」
記者施以慧／綜合報導
近期蔡阿嘎與蘿拉之間的風波引起熱議，有網友在Dcard上以「有人會覺得蔡阿嘎有義務說明嗎？」為題發文，坦言：「蔡阿嘎要開除員工當然是他身為老闆的自由，也沒必要特別對外公開原因，發了1個律師函也可以當作是法律行動，但是昨天上片的端午活動一直在YT的留言區說有髒東西，又說老闆已經知道髒東西在幹嘛。」坦言蔡阿嘎近期的行為讓人霧裡看花。
網友也補充說道：「說實在做到這樣，應該要稍微交代一下到底發生了什麼事吧？又不是說他是開餐廳或工廠，他做的是媒體業，還是新媒體，他要這樣做，至少要跟觀眾稍微說明一下狀況才對吧？」並指出蔡阿嘎如果低調開除，那也許不會有太大的問題，但頻頻砲轟，卻又不說明真相，還是讓該名網友無法理解，也摸不著頭緒。
貼文一出，不少粉絲紛紛聲援：「一定會說明，不要急好嗎？蔡阿嘎員工那麼多要養，這麼大條可以洗一大波流量，怎麼可能不回收殘餘價值」、「過一陣子就會在podcast講了，而且不會剪在精華」、「會說，但還沒到時間」、「想說的時候自然會說，真的不用著急。」但也有人力挺發文的網友，表示：「如果他要一直檯面上臭她的話，最好說明一下。」
不過也有粉絲認為，蔡阿嘎不需要對外界表示太多，畢竟蘿拉不算公眾人物，「覺得沒有義務」、「業內該知道的就會知道，路人也沒機會接觸到，到底是要說明什麼」、「過了幾年就會忘記蘿拉這個人，她會爆比較大，只是因為跟蔡阿嘎有關係而已」、「不管知不知道更詳細內容，根本就不影響我們一起臭髒東西，所以他沒必要交待細節說明。」