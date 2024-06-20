厄瓜多全國大停電！1800萬人陷入黑暗 4月就已宣布能源緊急狀態
位於南美洲的厄瓜多，其公共工程部長盧克（Roberto Luque），當地時間週三在社群平台「X」上表示，因為輸電線路故障導致斷電，引發「全國範圍」的大停電，約1800萬人口陷入黑暗之中，當局正在努力解決問題。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》、《紐約時報》等外媒報導，當地時間週三下午3點15分左右，大多數厄瓜多人發現自己處於沒電可用的狀態。由於大範圍停電，首都基多的地鐵公司也緊急發布通知，暫時停止營運，系統正在重新啟動和驗證。
事實上，厄瓜多總統諾博亞（Daniel Noboa）已於今年４月宣布進入能源緊急狀態，並坦言有停電的規劃。
這個南美國家近年正努力應對影響水力發電的乾旱危機，並在能源短缺中掙扎，雖然基礎設施故障、缺乏維護以及對進口能源的依賴（主要來自哥倫比亞），已導致了停電在當地屢見不鮮，但沒有一次的範圍像這次那麼普遍。
報導提到，中國耗資22.5億美元建造的「科卡科多辛克萊水力發電廠」（the Coca Codo Sinclair Dam），是厄瓜多最大的能源項目，本應協助厄瓜多解決這方面的問題。
然而，2018年開始，該發電廠被發現布滿大大小小的裂縫，並被當地民眾質疑根本是豆腐渣工程，但由於全面調查會對發電廠造成部分破壞，所以遲遲未能進行。