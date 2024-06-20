不滿被當成非法移民「美國夢」跳板！厄瓜多取消與中國免簽協議
中國復甦乏力，加上新冠疫情封鎖造成的損害，迫使部分經濟上較不寬裕的人士，採取冒險的方式前往美國，而對中國遊客實行免簽證政策的厄瓜多，就成了許多移民開始「北上」的起點，在中國網路甚至還有不少關於如何「潤」的討論。不過，因為太多人經由厄瓜多進行不正常的人口流動，迫使這個南美國家喊停與中國的免簽協議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
厄瓜多外交部週二發表聲明，指控近期進入厄瓜多的中國公民，約有一半沒有通過「常規路線」出境，也沒有在獲准停留的90天內出境。這些人要麼以「非正常移民情況」留在該國，要麼通過「非正常路線前往其他目的地」，為了保護遊客安全、打擊人口販運並確保國家移民得到充分控制，故暫停與中國的免簽協議。
中國外交部發言人林劍被問及此事時，回應中厄互免簽證協定自2016年8月生效以來，為兩國人員往來和各領域務實合作，發揮了積極作用，中國也堅決反對任何形式的走私活動，並嚴厲打擊妨礙邊境管理的非法犯罪。
移民「借道」前往美國的熱門落腳點
數據顯示，2022年厄瓜多有約1萬3千名中國公民入境，2023年升至4萬8千多人，每年經由達連隘口（位於哥倫比亞和巴拿馬邊境處的未開通路段，由大片未開發沼澤和森林組成）前往美國的中國移民越來越多。
根據厄瓜多國家統計局的數據，2023年，厄瓜多記錄了約48381名中國公民入境，但出境的只有24240人，相差24141人，是所有國籍中人數最多的。
這趟旅程不算便宜，平均而言，從中國抵達美國南部邊境的旅費，介於1萬至2萬美元之間，取決於選擇的路線、交通工具、危險程度、有無導遊。有些人還必須先向安排者借錢，等在美國找到工作後，再連本帶利償還。犯罪組織也在非法移民偷渡的過程中，發揮重要作用。