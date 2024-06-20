王柏傑酒駕被抓！前女友柯佳嬿19字回應 昔怨前任一週喝4天
藝人王柏傑18日下午開車時，一旁的遊覽車準備過彎撞上他的車，警方到場測試酒測值，竟高達0.44毫克，將他依公共危險罪移送，最後以5萬元交保，為此丟了不少工作。舊愛柯佳嬿昨（19）日出席活動時，被問到王柏傑酒駕一事，柯佳嬿親切呼籲「提醒大家，出門在外要謹慎，注意安全，不要酒駕。」
記者薛羽彤／綜合報導
王柏傑酒駕毀形象，導致台北電影節「非常演員」的影片被下架，隔天要出席的活動也遭到撤換，7月6日北影頒獎典禮也無法出席，工作受到影響。曾與他有過一段情的柯佳嬿，昨日和婁峻碩出席保養品品牌活動，不免被問到時事，即便活動公關出來阻擋，柯佳嬿還是貼心回應「提醒大家，出門在外要謹慎，注意安全，不要酒駕。」
王柏傑和柯佳嬿2008年合作《比賽開始》，進而發展出戀情，但兩人在2010年宣告分手，原因是女方不滿他喝酒就失控，才提出分手，但當時王柏傑疑似心有不甘竟割腕自殘就醫。
而柯佳嬿2015年上節目《康熙來了》「康熙愛情診療室」單元，聊到某任前男友喝酒的頻率很高，而自己不太會喝酒，「就是一個禮拜喝4天，我覺得照顧喝醉的人很累，他如果是喝，但是是可以照顧自己的，我覺得那沒關係」，但另一半只要喝醉就需要她攙扶、照料入睡，讓她覺得很疲憊，引發外界聯想講的就是王柏傑。
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