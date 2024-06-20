NBA／還是勇士隊香？「小手套」Gary Payton II執行2.9億球員選項

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Kendra Andrews在報導中指出，在4月的面談當中，Gary Payton II曾暗示自己願意重返勇士，同時他希望能夠與球隊重新談約，讓自己能夠待在這裡更久。而選擇執行球員選擇權比起成為自由球員，能夠讓Payton II有更多的時間，來跟勇士隊在休賽季洽談延長合約。
受到傷病影響 Payton II今年僅出賽44場
本賽季Gary Payton II因傷勢關係打打停停，全年僅出賽44場，平均上場15.5分鐘，可以拿到5.5分、2.6籃板、1.1助攻與0.9抄截，整體投籃命中率為56.3%，三分命中率則是36.4%。
Gary Payton II的故事相當勵志，他並未因為有個鼎鼎大名的父親Gary Payton，而替他加到太多分，他當年參加2016年NBA選秀會，最終並未獲得任何球隊青睞，隨後則進入到發展聯盟打拼，輾轉在NBA與發展聯盟之間。
直到來到勇士隊後，總算是受到總教練Steve Kerr賞識並獲重用，並幫助勇士在2021-22賽季成功登頂，擊敗賽爾提克奪下總冠軍，當年Gary Payton II在總冠軍系列賽上表現相當出色，攻防兩端都能替球隊做出貢獻，也是勇士奪冠一大功臣。