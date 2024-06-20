前兄弟象王俊郎被法院認證「出軌」判賠60萬！隊友爆：早看過兩人
中華職棒兄弟象一代球星王俊郎，曾經是球隊重要球員之一，他也曾擔任過中職興農牛隊總教練，個性十分大方與豪爽，不過日前有媒體爆料，他跟妻子早已決裂，雙方已無感情，王俊郎也早已不過問家中事，並且跟另一名曾姓女子交往甚密，對此，前興農牛隊友也透露，「早就在20年前兩人就在一起。」認為媒體大驚小怪。王俊郎從球員退役下來後，曾一度轉任青棒教練，近期因為法院判決他跟另一位曾姓女子有婚外情，因此要判給罹癌的妻子60萬台幣，不過王俊郎也早就跟家中沒有特別聯絡，只差簽字離婚。
記者吳政紘/綜合報導
王俊郎個性大方豪爽 十分直接
退役後王俊郎曾一度到名人堂花園大飯店擔任場館經理，而曾女也跟他持續有交往，兩人關係就如同正常夫妻一樣，因此外人也沒有看出異狀。
王俊郎前興農隊友透露，「 兩人應該是在高爾夫練習場認識，當時這位女性還在球場上班，」不過兩人已經交往很久，所以也的確關係就跟夫妻一樣。
根據《鏡週刊》報導，王俊郎跟妻子育有一女，王俊郎不但也把屋子給了妻子，兩人也存錢買房子贈與女兒，不過後來雙方因為離婚對薄公堂，反而另類驗證王俊郎的婚外情屬實，還需賠償王妻60萬元。