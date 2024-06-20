2025年交付？美軍售台2款自殺無人機 顧立雄：列為儘速獲得事項
國防部昨日表示，美國政府於美東時間6月18日公告，將就總額3億6,020萬美元（約116億元）的「攻擊無人機飛彈系統」對台軍售案，包含「彈簧刀300」(Switchblade 300)與Altius 600M等2種遊蕩彈藥。國防部長顧立雄今（20）日表示，這2款無人機列為儘速獲得事項。
記者呂炯昌／台北報導
立院今日全院院會繼續審查「立法院職權行使法」修正部分條文、「中華民國刑法」增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文等覆議案。顧立雄於會前受訪，媒體詢問美國昨日宣布2款「遊蕩彈藥」無人機，會不會像其他軍售一樣交付延宕？顧立雄表示，這透過美國內部的行政審查已經加快，美國內部也成立Tiger Team會儘快獲得，相關細節會跟美方討論。
顧立雄說，今日他有看到媒體報導說會在明年交運，「我們認為應該要儘速獲得的事項，相關籌獲的時程會再跟美方進一步的討論。」
媒體問海巡署昨天記者會表示，每日有4艘中共海警船在金門水域出沒，國軍有無掌握？顧立雄回應說，國軍跟海巡有綿密聯合情監偵手段，相關動態都有互相協作，都掌握非常清楚。
媒體問今年環太平洋軍演（RIMPAC）6月底開始操演，將擊沈大型報廢的靶船，是否模擬擊沈中國解放軍航艦？顧立雄表示，RAMPAC演習這部分多國，在相關印太區域所做的演習屬於美方所主導的事項，他不予置評。