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輝達加持！38檔台股ETF股價創高　半導體ETF績效飆16%最威

▲台股屢屢創歷史新高，38檔台股原型ETF股價同步飆新高，其中，近1個月含息報酬最佳的前10檔台股原型ETF中，新光臺灣半導體30 ETF（00904）上漲16.68%表現最佳。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台股屢屢創歷史新高，38檔台股原型ETF股價同步飆新高，其中，近1個月含息報酬最佳的前10檔台股原型ETF中，新光臺灣半導體30 ETF（00904）上漲16.68%表現最佳。（圖／NOWnews 資料照片）

記者許家禎／台北報導

台股屢屢創歷史新高，38檔台股原型ETF股價同步飆新高，其中，近1個月含息報酬最佳的前10檔台股原型ETF中，新光臺灣半導體30 ETF（00904）上漲16.68%表現最佳、富邦科技ETF（0052）、富邦台灣半導體ETF（00892）表現第二、第三，其他國內半導體ETF包括中信關鍵半導體（00891）、兆豐台灣晶圓製造（00913）等ETF也擠進榜內。

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根據CMoney統計至19日止，計有38檔台股原型ETF股價創收盤新高，觀察近1個月績效表現，創新高ETF漲幅排名前10大名單中，半導體ETF整體進榜檔數最多，包括新光臺灣半導體30 ETF（00904）上漲16.68%表現最佳、中信關鍵半導體（00891）、兆豐台灣晶圓製造（00913）兩檔半導體ETF亦擠進榜內，其他則有國泰台灣5G+、野村臺灣新科技50、元大電子、永豐智能車供應鏈、中信小資高價30等，也偏向科技ETF為主。

▲6月19日創新高台股ETF績效表現（資料來源／CMoney）
▲6月19日創新高台股ETF績效表現（資料來源／CMoney）
新光投信表示，台股除台積電外，其他大型權值股亦帶頭衝，多頭輪動格局完整且攻勢強健，加上輝達18日榮登全球市值王寶座，受惠AI趨勢與輝達的關鍵企業，包括台積電、鴻海、聯發科等，未來業績有望持穩向上，近期股價率先衝出，預估未來與台積電相關之半導體供應鏈，業績表現將繼續「點AI成金」，股價中長線表現大有可為，建議投資人直接佈局半導體或科技ETF，掌握台股多頭攻勢衝一波。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯指出，台股這波表現驚驚漲，主要來自美科技股強勢演出，由於美降息預期升溫，美科技股大漲，費半指數已一路上衝，屢屢創下歷史新高紀錄，看出AI+半導體大潮來臨，全球半導體產業坐擁AI強勁成長引擎，股價維持多頭趨勢不變，而臺灣半導體供應鏈亦最直接且優先受惠，包括具先進製程技術領先的台積電、AI晶片的聯發科等，近期股價分別強勢領攻，台積電股價更不斷突破創新高，距離千金股僅一步之遙。

新光投信台股投資團隊提到，目前台積電具技術領先優勢，扮演全球科技巨擘唯一AI先進晶片獨家供應商之地位，加上目前全球AI所需算力需求，仍超出台積電供給產能，隨台積電不斷加強先進封裝研發力度與先進製程產能，伴隨台積電因CoWoS及3奈米製程代工費調漲下，加上台積電以實際行動落實庫藏股等利多題材刺激，未來股價衝破天際線的可能性仍在，也帶動國內半導體族群股價形成資金磁吸效應，中長線股價成長空間大。

投資策略上，詹佳峯建議，2024年台股AI才剛起步，全球AI市場需求仍有很大成長空間，預料美股在降息預期中有望持續向上，台股將維持驚驚漲格局，建議投資人與其選股，擔心股價太高難以下手，或擔心價格買貴，不妨轉向佈局半導體ETF作中長期被動投資，獲利表現亦值得期待。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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