輝達加持！38檔台股ETF股價創高　半導體ETF績效飆16%最威

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新光投信表示，台股除台積電外，其他大型權值股亦帶頭衝，多頭輪動格局完整且攻勢強健，加上輝達18日榮登全球市值王寶座，受惠AI趨勢與輝達的關鍵企業，包括台積電、鴻海、聯發科等，未來業績有望持穩向上，近期股價率先衝出，預估未來與台積電相關之半導體供應鏈，業績表現將繼續「點AI成金」，股價中長線表現大有可為，建議投資人直接佈局半導體或科技ETF，掌握台股多頭攻勢衝一波。
新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯指出，台股這波表現驚驚漲，主要來自美科技股強勢演出，由於美降息預期升溫，美科技股大漲，費半指數已一路上衝，屢屢創下歷史新高紀錄，看出AI+半導體大潮來臨，全球半導體產業坐擁AI強勁成長引擎，股價維持多頭趨勢不變，而臺灣半導體供應鏈亦最直接且優先受惠，包括具先進製程技術領先的台積電、AI晶片的聯發科等，近期股價分別強勢領攻，台積電股價更不斷突破創新高，距離千金股僅一步之遙。
新光投信台股投資團隊提到，目前台積電具技術領先優勢，扮演全球科技巨擘唯一AI先進晶片獨家供應商之地位，加上目前全球AI所需算力需求，仍超出台積電供給產能，隨台積電不斷加強先進封裝研發力度與先進製程產能，伴隨台積電因CoWoS及3奈米製程代工費調漲下，加上台積電以實際行動落實庫藏股等利多題材刺激，未來股價衝破天際線的可能性仍在，也帶動國內半導體族群股價形成資金磁吸效應，中長線股價成長空間大。
投資策略上，詹佳峯建議，2024年台股AI才剛起步，全球AI市場需求仍有很大成長空間，預料美股在降息預期中有望持續向上，台股將維持驚驚漲格局，建議投資人與其選股，擔心股價太高難以下手，或擔心價格買貴，不妨轉向佈局半導體ETF作中長期被動投資，獲利表現亦值得期待。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。