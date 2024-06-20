夏至超商咖啡、冰品買一送一！7-11拿鐵第2杯9元　全家霜淇淋半價

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜即起至6月25日
◾大杯精品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯精品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜6月21日起至6月23日
◾霜淇淋買1送1，5折，原價49元、特價25元
◾購買指定CITY系列飲品/飲料/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品，消費每滿250元憑icash Pay折35元;憑icash2.0 或 OPEN錢包折25元
📍APP｜6月15日至6月21日
◾特大杯美式17杯666元，6.5折（原價60元、特價39元）
◾特大杯拿鐵14杯666元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾中杯精品美式／拿鐵任選11杯666元，6.7折（原價90元、特價61元）
◾香鑽水果茶15杯666元，6.3折（原價70元、特價44元）
📍門市｜6月12日至6月25日
◼️CITY CAFA特大杯系列第2杯半價，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾特大杯美式第2杯半價，7.5折（原價60元、特價45元）
◾特大杯拿鐵第2杯半價，7.5折（原價70元、特價53元）
◼️現萃茶純茶系第2杯6折，可混搭，價低者折，以下舉例換算：
◾冰英式紅茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）
◾冰四季春青茶第2杯6折，8折（原價35元、特價28元）
🟡全家便利商店
📍門市｜即起至6月23日
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折，原價65元、特價38元
◾特大杯荔枝貴妃紅茶第2杯10元，5.8折，原價65元、特價38元
📍門市｜6月21日起至6月23日
◾霜淇淋買1送1，5折，原價49元、特價25元
◾WA!COOLIES紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1，5折，原價49元、特價25元
◾古早味紅茶買1送1，5折，原價30元、特價15元
◾舒味斯萊姆口味氣泡水買1送1，5折，原價35元、特價18元
📍APP｜6月21日至6月23日（每會員各限購2組）
◾特大杯經典美式，6.7折，原價60元、特價40元
◾特大經典拿鐵，6.7折，原價70元，特價47元
◾私品茶65元系列（包含搖
◾霜淇淋買2送1，6.7折，原價49元、特價33元（限購一組）
📍APP｜即起至7月9日
◾大杯冰嘉明拿鐵3杯150元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥奶拿鐵3杯130元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾熱狗堡組合餐5組210元，8.4折（原價50元、特價42元）
◾台鹽海洋鹼性離子水，8.1折（原價29元、特價24元）
◾純粹喝熟藏奶茶，8.1折（原價35元、特價29元）
◾立頓培茶奶茶，7折（原價30元、特價21元）
◾茶裏王濃韻奶茶，7折（原價25元、特價18元）
🟡OK便利商店
📍門市｜即起至6月23日
◾OOHA 水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，原價65元、特價33元
📍門市｜即起至6月17日
◾西西里咖啡單杯7折，原價65元、特價46元
🟡美廉社
📍門市｜6月21日至6月23日
◾大杯經典美式買1送1，原價45元、特價23元