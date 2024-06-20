霸凌女兒又不道歉！台南婦暴怒甩男同學「2巴掌」挨告 下場慘了
台南一名黃姓婦人日前因不滿女兒在學校遭男同學霸凌，遂將該名男同學約出來談話，不料期間男同學卻屢屢拒絕道歉，氣的黃女當場打了對方2巴掌，案經審理，台南地院近期依成年人故意對少年犯傷害罪，處拘役30天，可上溯。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，黃女得知女兒在學校遭男同學霸凌，且對方還頻頻在外散播不實言論後，於去年11月間將對方約到當地一處廟宇前見面，沒想到該名男同學異常嘴硬，始終不願意道歉，黃女見狀瞬間暴怒，立刻衝上前連甩對方2巴掌，導致其臉部挫傷。
事後男同學不甘受辱提出告訴，法院審理後認為，黃女僅因對方不肯道歉，完全不顧對方仍是少年，考量黃女警訊中坦承犯行、被害人傷勢，再加上黃女為高中畢業、家庭經濟狀況、犯罪動機、手段、目的、所受刺激、生活狀況等因素，因此依成年人故意對少年犯傷害罪，處黃女拘役30天，不可易科罰金，全案可上訴。
※【NOWnews 今日新聞
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