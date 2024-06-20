歐中關係因電動車關稅惡化！德國經長將到訪 磋商挑戰多
德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck），本週出訪韓國、中國，針對貿易、氣候保護和能源政策等話題展開磋商。不過，由於歐盟目前因為電動車關稅等事，與北京關係相當不愉快，因此外界預計，哈貝克此行恐怕不會太容易。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
哈貝克這次率領商業代表團低調訪中，時值歐盟宣布對中國電動車加徵最高達38%的反補貼關稅，中國商務部隨即反擊，宣布對歐盟進口的豬肉產品啟動反傾銷調查。
身為歐盟最大經濟體之一，德國經濟部和德國汽車業界，對歐盟此舉持反對態度，擔心中國也會對德國汽車實施報復，畢竟德國相當仰賴中國市場，並試圖在擴大市場准入、經濟「去風險化」之間尋找平衡點，充當歐盟和中國之間的「調解人」。
德國經濟研究所（IW）的經濟學家馬特斯（Juergen Matthes）認為，如何定義、解釋關稅議題十分關鍵，如果歐盟有充分的證據，證明中國確實不當補貼自家電動車，那歐盟徵收額外關稅就不是保護主義，而是為了確立一個公平的競爭環境。
德國工業聯合會（BDI）也表示，期待哈貝克能向中國傳達德國的明確目標，即「去風險」不代表就是要「脫鉤」以及放棄中國市場，哈貝克必須能明確解釋，為何中國會被視為體制競爭者，並要求北京減少扭曲市場的做法。