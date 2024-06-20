空軍砸83億檢測天弓飛彈？顧立雄：武器測試機敏事項不宜公開透露
根據政府電子採購網昨日公告決標資訊，由國家中山科學研究院獲得金額高達新台幣83.88億元系統性能測試案，為空軍執行一項長達12年的「系統性測」，但公告內容並未揭露武器系統項目。有媒體推測是天弓3型飛彈檢測工作，顧立雄今（20）日對此不願多做說明，僅強調所有武器的測試都屬於機敏事項，不適合公開揭露。
記者呂炯昌／台北報導
立院今日全院院會繼續審查「立法院職權行使法」修正部分條文、「中華民國刑法」增訂第五章之一章名及第一百四十一條之一條文等覆議案。顧立雄於會前受訪，媒體詢問中科院獲得高達新台幣83億元系統性能測試案，為空軍執行一項長達12年的「系統性測」，有媒體報導推測是天弓3型飛彈檢測工作。顧立雄回應表示，所有武器的測試都屬於機敏事項，不適合公開揭露。
另外，詐騙案猖獗，臉書粉專「國防部發言人」發文指出，近來社群流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的假問卷，提醒民眾不要上當。顧立雄也鄭重呼籲，這確實是一個詐騙訊息，要竊取國軍官兵個資的行為，千萬不要上當、外洩個資。顧立雄說，國防部已確認這是詐騙，至於有無境外勢力的操作還無法百分之百確認，但也無法排除。