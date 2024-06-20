中職選秀大風吹！張奕可望被中信兄弟選中　球評黃忠義：十分合理

Monty Williams接連被太陽和活塞開除　美媒：湖人對他已無興趣

▲底特律活塞隊上一季只拿到14勝，季後無預警開除總教練Monty Williams，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，Williams和正在找新帥的洛杉磯湖人隊對彼此都沒有興趣。（圖／美聯社／達志影像）
▲底特律活塞隊上一季只拿到14勝，季後無預警開除總教練Monty Williams，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，Williams和正在找新帥的洛杉磯湖人隊對彼此都沒有興趣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

底特律活塞隊上一季只拿到14勝，季後無預警開除總教練Monty Williams，Williams去年才簽約、合約還有5年6500萬美元，這一舉動讓他本人以及外界都措手不及。根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，Williams和正在找新帥的洛杉磯湖人隊對彼此都沒有興趣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Williams執教表現差勁　活塞決定直接炒掉他

前NBA年度最佳教練Williams上一季在被鳳凰城太陽解雇之後，本來想休息一段時間陪伴家人，但是活塞開出當時業界最高薪的合約，讓他感受到誠意，決定再次出山執教這支球隊。

但是活塞隊在2023-24賽季只贏了14場比賽，並且在Williams的帶領下從未展現出正在進步的跡象，持續沉淪，外界對他的執教也多所批評。儘管如此，無視這樣巨大的教練合約，直接讓主帥在執教一個賽季後走人，還是讓很多人感到吃驚。

ESPN記者Adrian Wojnarowski表示，活塞上個月聘請了Trajan Langdon為新任總裁，球隊上賽季表現差勁，季中一度吞下28連敗，讓管理層決定在距離選秀大會還有一周、距離自由球員市場開始還有大約10天之時，決定按下從頭來過的按鈕。

Williams和湖人都無意願合作

Williams雖然被解雇，但仍可以拿到太陽和活塞隊開給他合約的薪資，此前曾傳出過湖人對他有意，不過Charania指出如今雙方對彼此都不感興趣。

「湖人2019年聘用Frank Vogel時，Monty Williams也是他們的強力候選。」Charania透露湖人過去一直對Williams很感興趣，過去他們之間也有許多傳言，不過目前他還沒聽說雙方有意合作。

活塞老闆Tom Gores必須付給Williams合約剩餘的6500萬美元，Charania直言在此情況下他認為後者沒必要去競爭湖人主帥一職。

活塞戰績爛爆！教頭Williams執教一年被開除　爽拿6年7850萬大約

塞爾提克風光奪隊史第18冠！正式超越洛杉磯湖人　寫下NBA新歷史

不只魔獸要來台！自曝招募湖人奪冠搭檔　網友揣測是「詹皇麻吉」

湖人AD退役心願曝光！一天打9小時電動　遊戲直播成唯一交流管道

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載