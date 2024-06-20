Monty Williams接連被太陽和活塞開除　美媒：湖人對他已無興趣

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前NBA年度最佳教練Williams上一季在被鳳凰城太陽解雇之後，本來想休息一段時間陪伴家人，但是活塞開出當時業界最高薪的合約，讓他感受到誠意，決定再次出山執教這支球隊。
但是活塞隊在2023-24賽季只贏了14場比賽，並且在Williams的帶領下從未展現出正在進步的跡象，持續沉淪，外界對他的執教也多所批評。儘管如此，無視這樣巨大的教練合約，直接讓主帥在執教一個賽季後走人，還是讓很多人感到吃驚。
ESPN記者Adrian Wojnarowski表示，活塞上個月聘請了Trajan Langdon為新任總裁，球隊上賽季表現差勁，季中一度吞下28連敗，讓管理層決定在距離選秀大會還有一周、距離自由球員市場開始還有大約10天之時，決定按下從頭來過的按鈕。
Williams和湖人都無意願合作
Williams雖然被解雇，但仍可以拿到太陽和活塞隊開給他合約的薪資，此前曾傳出過湖人對他有意，不過Charania指出如今雙方對彼此都不感興趣。
「湖人2019年聘用Frank Vogel時，Monty Williams也是他們的強力候選。」Charania透露湖人過去一直對Williams很感興趣，過去他們之間也有許多傳言，不過目前他還沒聽說雙方有意合作。
活塞老闆Tom Gores必須付給Williams合約剩餘的6500萬美元，Charania直言在此情況下他認為後者沒必要去競爭湖人主帥一職。