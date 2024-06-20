環團激進抗議波及「史前遺跡」！英國巨石陣慘被噴灑橘色粉末

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儘管該組織聲稱，噴灑的粉末塗料是玉米粉做的，會「被雨水沖走」，但此舉仍引發英國國內廣大撻伐聲浪，首相蘇納克（Rishi Sunak）譴責這起事件是「可恥的破壞行為」；工黨領袖斯塔默（Sir Keir Starmer）也表示，引發的損失「令人震驚」，怒斥「停止石油」是可悲的組織。
報導提到，巨石陣的管理人員、保全人員以及遊客當時都在，當場被該組織成員的行為嚇壞，急忙上前制止，後續清理仍需等專家評估、檢查石頭狀況。目前犯案的2人均已被捕，分別是21歲的牛津大學生林奇（Niamh Lynch）、73歲的伯明罕居民奈杜（Rajan Naidu）。
這並非「停止石油」第一次做出類似的事，為凸顯訴求，該組織經常把重要文物、藝術展覽品或地標當成抗爭工具，梵谷、莫內、達文西的作品均曾遭受無妄之災。
巨石陣小檔案
巨石陣是歐洲著名的史前時代文化神廟遺址，位於英格蘭威爾特郡索爾茲伯里平原，由幾十塊巨石圍成大型圓圈。
放射性碳定年法推定，該遺跡建於公元前4000-2000年，屬新石器時代末期至青銅時代，但具體年代仍有爭議。
巨石陣是英國熱門的旅遊觀光景點之一，每年都吸引上百萬人從世界各地前去參觀，也被列為聯合國世界文化遺產。