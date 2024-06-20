大巨蛋辦演唱會下半年有望？蔣萬安曝最新進度：會行文內政部
台北市議會昨日一讀通過大巨蛋舉辦演唱會相關提案，將由委員會審查後再進大會議決。台北市副市長李四川表示，市府希望與議會取得共識，推估下半年有望舉辦演唱會。台北市長蔣萬安今（20）日表示，下週市議會會在委員會討論，也會再次行文內政部。
記者呂炯昌／台北報導
李四川昨日出席維護公共安全督導會報前被媒體問到大巨蛋何時能辦演唱會？李四川說，市府是希望與議會取得共識，確認議會對市府的執行方式沒有意見，就朝這方向去處理，而透過委員會審查提案，也可以把事情更釐清。媒體追問，下半年是否有望舉辦演唱會。李四川表示，7月初就可以再次行文內政部，所以下半年應該有望舉辦演唱會。
蔣萬安今日上午出席翡翠原水管通水典禮，並受訪，媒體詢問李四川昨天透露說，下半年有機會來開演唱會，市府是否7月的時候會再行文給這個內政部，蔣萬安表示，大巨蛋這案子下週台北市議會就會在委員會討論，要非常謝謝議會願意共同面對大巨蛋的問題，朝向市民朋友所期待未來大巨蛋舉辦包含演唱會、會展各項大型活動的方向來努力。
蔣萬安說，就會依照議會的決議，尊重議會大家共同的決定，關於行文內政部，瞭解內政部他們的立場還是跟當時106年的函釋是一致。