嘉義驚傳凶殺案！男持刀闖前妻男友家砍人 犯後躲摩鐵舉槍自戕
一處位於嘉義市自強街上的民宅，今（20）日凌晨3時許傳出一起凶殺案，一名陳姓男子疑似跑到前妻邱姓男友家，利用鋁梯從2樓闖入屋內後，隨即持刀砍殺邱男及其24歲兒子，警方趕抵時，邱男已當場身亡，至於兒子則身受重傷，目前仍在醫院救治中，不料事後警方前往附近一處摩鐵準備逮捕陳男時，卻驚見他已舉槍自戕。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，今天凌晨陳男趁機闖入前妻男友家後，立刻持刀朝前妻現任男友邱男(42歲）以及其子猛砍，導致邱男當場身亡、兒子則身中數刀濺出大量鮮血，警方趕抵後第一時間協助傷者就醫，隨後擴大調閱周邊監視器展開追查。
事後警方在附近一處摩鐵發現陳男蹤跡，但上午9時準備前往逮捕時，卻發現他疑似在房內舉槍自戕，詳細情形還有待進一步釐清。
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