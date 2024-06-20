黃國昌悲憤「看不下無法忍受」 喊話郭智輝處理王美花台綠爛攤子
民眾黨立委黃國昌今（20）日召開記者會，痛批台鹽綠能南部案場合約、金流不合理，並指控台綠前董座陳啟昱及被安插酬庸的綠營權貴，利用國家招牌收地推動綠能光電，但絕大多數利益卻進了另一口袋，這種事情讓人深惡痛絕，「我看不下去，無法忍受」。他喊話經濟部長郭智輝，必須好好整頓前一任經濟部所留下的爛攤子。
記者林詠青／台北報導
民眾黨立委黃國昌先前曾指控台鹽綠能南部案場弊端，前任經濟部雖已送檢調，但黃國昌今天表示，時隔1年查到哪裡都還沒有下文。他更質疑，經濟部給檢調的報告中，隻字未提台綠前董座陳啟昱，將土開絕大多數的利益輸送到他所引進的民股鴻輝公司。
針對日前有人向媒體爆料，直指台鹽總經理陳世輝就是黃國昌的「內鬼」、「吹哨者」，黃國昌則強調，經了解，前陣子台綠有兩派人馬互鬥，直接指名道姓是陳世輝提供資料，但他不認識陳世輝，跟他從來沒有任何接觸。黃國昌重申，「我處理案子的原則就是不洩漏吹哨者身分，對於公司狗咬狗一嘴毛的互鬥，我黃國昌從來一點興趣統統都沒有。」
黃國昌更怒轟，「用納稅人的錢成立的公司，是台灣人民的財產、是國家的財產，不是你民主進步黨的黨產！」拿納稅人的錢所成立的公司酬庸綠營權貴，還放任綠營權貴胡搞瞎搞，損害公司利益、圖利其他人，這種事情讓人深惡痛絕，「我看不下去！無法忍受！」黃國昌呼籲現任經濟部長郭智輝，應該出面好好整頓台綠弊端，收拾前任經濟部所留下的爛攤子。