上任滿月！卓內閣部會首長民調出爐 滿意度是這位最低
新台灣國策智庫針對總統賴清德與行政院長卓榮泰內閣進行民調並於今（20）日公布，其中立法院長與閣員部分，民調最高為外交部長林佳龍55.3%、國防部長顧立雄52.6%與經濟部長郭智輝51.6%，而倒數3位分別是數發部長黃彥男39.2%、法務部長鄭銘謙43%與立法院長韓國瑜44.1%。
記者陳威叡／台北報導
新台灣國策智庫針對總統賴清德、行政院長卓榮泰內閣與立法院長韓國瑜進行滿意度民調，結果顯示民調最高依序為外交部長林佳龍55.3%、國防部長顧立雄52.6%、經濟部長郭智輝51.6%、文化部長李遠49.2%、內政部長劉世芳48.9%、衛福部長邱泰源48.9%、環境部長彭啟明48.0%、交通部長李孟諺46.2%、教育部長鄭英耀45.9%、勞動部長何佩珊44.4%、立法院長韓國瑜44.1%、法務部長鄭銘謙43.0%與數位發展部長黃彥男39.2%。
而其中韓國瑜不滿意度高達49.5%，其次為顧立雄31.2%與黃彥男27.3%。而本次民調調查對象為戶籍在台22縣市，年滿20歲一般民眾，調查方式為市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。時間本月15日至16日，共完成1089份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。