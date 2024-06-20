陳沂SWAG找小A辣露胸助陣！大秀技巧對決男優 3分鐘以失敗收場
網紅陳沂自從宣布加入成人網站SWAG，每次直播都備受關注。昨（19）日陳沂第三次直播邀來好友小A辣助陣，在直播中小A辣大秀上空，還表演手技要讓男優有反映，結果3分鐘的挑戰失敗，線上一度突破4000多人觀看。
記者薛羽彤／綜合報導
小A辣身穿低胸洋裝現身，同場聊天的還有男優壹柒柒，談到變性話題，小A辣不避諱大方回應，甚至還拉下衣服，露出整顆胸部，現場還跟陳沂上演嘴對嘴親吻，以此證明是真的在直播。
陳沂說小A辣強項是技巧，現場發出挑戰「白手起家」，要她和男優對決限時3分鐘之內，能不能讓男優有反應。之後，小A辣戴上白色面具，她解釋擔心臉部被不肖人士冒用，所以不想露臉，結果戴上後反而撞臉網紅勾惡，笑翻眾人。兩人就準備姿勢，畫面用白色布幕圍起來，彷彿「皮影戲」恐怖片，陳沂忍不住笑出來，提議換成銀色布幕後，才正式開始。
對決開始後，陳沂說自己根本是在搖滾區看小Ａ辣秀技巧，曾經是男生的小Ａ辣也很清楚，男生的敏感點在哪裡，但是男優很能忍、不斷分心，讓小A辣挑戰失敗，她回到座位後笑說：「如果要去做公益的話，我要去做手天使」，陳沂也表示認同，「我也想過去做手天使，但他如果點到我，他一定覺得我不行。」