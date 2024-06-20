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周五迎「夏至」！ 5生肖一掃悶氣「大轉運」　這位走到哪旺到哪

▲2024「夏至」節氣是周五6月21日，命理專家點名「5生肖」運勢翻轉，幸運指數飆升，屬牛的人更是走到哪旺到哪。（圖／取自Unsplash）
▲2024「夏至」節氣是周五6月21日，命理專家點名「5生肖」運勢翻轉，幸運指數飆升，屬牛的人更是走到哪旺到哪。（圖／取自Unsplash）

文／命理風水專家邱彥龍

本周五(6月21日)是節氣「夏至」，梅雨鋒面過，天氣越來越悶熱，但有5個生肖這段期間運勢一點都不悶，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，這段期間福氣最強的非龍莫屬，讓人不禁想投資你；屬牛者像福神一樣，走到哪旺到哪，不但旺自己也旺別人；屬虎的則有無形磁場加持跟貴人相助；生肖鼠者則建議多往海外發展；屬狗的幸運指數高。

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邱彥龍分析，「夏至」節氣裡（6月21日至7月6日)運勢最強5生肖：

Top 5：狗
屬狗的朋友，這段期間工作上容易有變動與突發事件，需要靠別人或另一半的相助，但前提是要先加強別人對你的信心、信任度和安全感，當然也需要注意身體健康，基本上幸運指數還算蠻高的，找機會好好與貴人相聚。

Top 4：鼠
屬鼠的朋友，這段期間海外運、異地運很強，多出門走走是好事，可以遇到許多新鮮事並開拓視野，多行銷會受到關注跟喜愛，為往後帶來很好的收穫。這段期間海外是名利雙收最好的選擇。

▲過年出國清單整理，春節7天連假今（8）正式啟動，酒精、行動電源可以帶上飛機嗎？《NOWnews今日新聞》一次整理。（圖／記者徐銘穗攝）
▲屬鼠的人海外運、異地運很強，不妨出門走走。（圖／記者徐銘穗攝）
Top 3：虎
屬虎的朋友，這段期間多祈福會獲得無形的磁場加持，讓自己在團體中被眾人關注與喜愛，建議多與朋友相聚，會有貴人積極的幫助你。事業上擁有不錯的幸運，財運也不錯，會收獲滿滿，哪怕遇到問題，也能受到幫助，迎刃而解。

Top 2：牛
屬牛的朋友，這段期間會特別想按照自己的步驟行事，建議多在檯面上露臉，比如上電視或利用自媒體曝光或開直播等，只要能讓人看見你，就能快速吸粉受到眾人喜愛讓名聲大譟，簡單說，有點像福神，走到哪旺到哪，讓自己跟別人一同受益。

Top 1：龍
屬龍的朋友，這段期間會備受矚目，名氣和人氣大漲，非常討喜，建議多服務別人，可以收獲不少的粉絲，為自己帶來財富，建議運用好口才，用言語打動人心，累積福報，會讓你的行銷拓展迅速，甚至運勢強勁到讓人不禁想投資你，好好利用最近的好福氣順勢而為吧！

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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