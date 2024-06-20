Monty Williams被炒躺賺26億！日薪143萬比「高富帥」Parsons更爽

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2023年6月，Williams和底特律活塞隊簽下了一份6年總價7800萬美元的合同，成為當時NBA薪水最高的教練，這連帶讓業界其他頂級教頭的身價水漲船高。一個月後，馬刺隊給了Gregg Popovich一份5年8000萬美元的合約，打破了由前者所創下的紀錄，「NBA薪水最高總教練」的頭銜之後也多此易主， Williams那份超級合約對聯盟教練普遍薪資產生了帶動作用。
更讓人眼紅的是，Williams在離開太陽和活塞時，身上都還有多年合約，儘管他被開除，但這些錢最多都會進到他的口袋。根據CBS報導，目前太陽隊還需要支付Williams多達2000萬美元的買斷合約費用；而根據Sportskeeda高級分析師Kevin McCormick的說法，活塞隊則需要在未來5年的合約期限裡，支付給他6500萬美元。就算之後暫時沒有球隊找他，Williams也可以安心休息一段時間，陪伴家人。
Williams躺賺8500萬 一天賺46575萬
8500萬美元可不是小數字，著名的「薪水小偷」Chandler Parsons生涯打了9個賽季賺到1.26億美元，平均一季約拿1400萬美元；而Williams剩餘5年8500萬美元，一年平均賺1700萬美元。
近年「躺賺」的代表，應該是布魯克林籃網隊球星Ben Simmons，他在費城76人隊徹底失去信心之後，到了籃網隊也無起色，而且傷病不斷，最近3季只打57場，卻賺進1.063億美元，平均一季約3533萬美元。
Williams雖然整體薪資不如Simmons，但是聯盟教練和球員薪資本來就差距很大，頂級總教練的合約可能不如一些中產球員，兩者不能相比。但Williams靠著在太陽和活塞的這兩份合約也早已賺得盆滿缽滿。一季平均1700萬美元（約合台幣5.23億元），等於一天就賺了46575萬美元（約合台幣143萬5519元），每小時賺1940美元（約合台幣59794元），每分鐘32美元（約合台幣986元）。
有趣的是，Williams球員生涯8年，總共賺進了794萬美元（約合台幣2.44億元），還不到如今他當總教練一年的薪資，也是聯盟中球員轉教練成功的一個代表案例。