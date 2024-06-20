「星爵」化身加菲貓太入戲！忘了說話只會吃和睡 相約PLG冠軍賽
《加菲貓：農場大冒險》由「星爵」克里斯普瑞特配音，帶領觀眾進入一場充滿冒險與幽默的旅程。他為了揣摩貓咪個性特別與多隻貓咪相處，在這期間他完全沒說話，只有發出「喵」的聲音，學貓咪每天吃和睡，迷失自我。今（20）日P. LEAGUE+ 冠軍賽，加菲貓也將實體現身，放送好禮給球迷們。
記者黃雅琪／綜合報導
克里斯普瑞特笑稱：「因為太過融入貓咪生活反而迷失了自我，整天就只有吃跟睡，後來才知道原來加菲貓也是會說話的。」此外，他也模仿貓咪用舌頭喝水、捲曲身體睡覺等行為，讓自己配音能更融入加菲貓。
對於克里斯普瑞特來說，加菲貓不僅是一個角色，更是他童年時的回憶。他回憶：「自己特別喜愛加菲貓和歐弟的故事，甚至連表哥的狗也取名為歐弟，這些都讓他對加菲貓留下深刻印象。」加菲貓的叛逆、懶散以及對美食的執著，與現實生活中大眾需要勤奮工作、健康飲食形成了鮮明對比，這也是他認為加菲貓風靡全球的原因之一。
這股「橘貓旋風」不僅止於大銀幕上，6月20日P. LEAGUE+ 冠軍賽也將是一場橘色盛宴，當日在桃園璞園領航猿主場冠軍賽事上，同為橘色系的加菲貓，將攜限量版加菲貓造型扇子、胸針、環保袋及角色海報，發送給進場的球迷，一同感染加菲貓的歡樂氣氛。