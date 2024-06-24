地方創「聲」1／百年古城恆春新玩法　共聲島沉浸式導覽

我是廣告 請繼續往下閱讀
「我們用新的方式，讓大家認識恆春這座百年古城的歷史，激起大家的好奇心，在故事之中打開聽眾的想像力。」《共聲島》製作人黃雯出身劇場，有豐富的表演經驗，這次接受火箭人實驗室的合作邀約，表演著重在聽覺，她覺得是個說好故事方式。「五官中只有聽覺無法遭到阻斷，最能直接引發情感，就像看電影聽到配樂，觀影情緒的感受性強烈一樣。」
高外科診所 醫師娘的真情告白
5段故事中令人印象最深刻的是「高外科診所」。有別於其他故事由專業演員演出，這段聲音由當事人—87歲的李正姬自己擔綱聲優。李正姬60年前跟著夫婿高東輝赴恆春開設高外科診所，服務偏鄉民眾，2012年高東輝過世後獲得醫療奉獻獎殊榮。一輩子身為醫師娘，李正姬又是如何看待自己的角色？
「我只要提醒他事情，他就會說：『你現在是在教我怎麼做嗎？』這是他常常跟我講的話。」故事音檔中，李正姬如是說。她在接受《NOWnews》採訪時提到：「我們的婚姻是長輩講好的，決定趕緊結婚，那時我不要，我阿公希望我去讀師範，我還要讀大學。」出身屏東萬丹望族的她，在當時頗有現代女性的思想，只是婚後跟著丈夫忙事業，除了掛號開藥，還得跟進開刀房搶救生命，讓李正姬時常備感壓力。「因為一條生命交給你，不是像修理機車、修理機械一樣，沒修好還可以再來一次，一次定輸贏，無論有錢沒錢，命只有一條。」
久而久之，多數人只知道她是「高媽媽」，但李正姬其實想做自己。張彥頡對此最有感觸：「她的丈夫是醫生，但其實她做的所有事情，一點都不輸給醫生，但是從來沒有人記得她是誰。」為了採訪李正姬的故事，《共聲島》編劇胡錦筵南下恆春兩次。「感覺她經歷某個時代的歷練，一個浪潮推到現在，到此刻的她終於找到自己，說出自己的名字。」導演曾志遠也補充：「編劇以女性角度與愛情故事切入，說起故事都讓這塊土地多了一點點不一樣的聽覺感受。」火箭人實驗室利用數位系統，結合古城導覽，期盼參加者身歷其境，也能再次認識恆春。