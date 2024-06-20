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韓國人口緊急狀態！0~4歲兒童數首遭北韓超車　尹錫悅提育兒3箭　

▲由於近年出生率不斷下滑，韓國0～4歲兒童的人數已經少於北韓，是自1945年兩韓分治以來，首次0～4歲兒童人數被北韓超過。韓國總統尹錫悅昨（19）日宣佈「國家進入人口緊急狀態」。（示意圖／取自Pixabay）
▲由於近年出生率不斷下滑，韓國0～4歲兒童的人數已經少於北韓，是自1945年兩韓分治以來，首次0～4歲兒童人數被北韓超過。韓國總統尹錫悅昨（19）日宣佈「國家進入人口緊急狀態」。（示意圖／取自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

韓國總統尹錫悅昨（19）日宣佈「國家進入人口緊急狀態」，將在全國範圍內啟動應對體系，制定中、長期人口策略，以解決低生育率問題。根據統計，由於近年出生率不斷下滑，韓國0～4歲兒童的人數已經少於北韓，是自1945年兩韓分治以來，首次0～4歲兒童人數被北韓超過，成為嚴重警訊。

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根據《韓聯社》報導，尹錫悅表示今年第1季韓國生育率創新低，說明政府過去應對少子化的努力無效，必須徹底重新評估，將新設「人口戰略企劃部」，並安排該部門長官兼任社會副總理，制定中長期人口策略，以因應低生育率、老齡化和移民等問題。

▲韓國總統尹錫悅表示，日本已經從過去軍國主義侵略者，轉變為跟我們擁有，相同普世價值觀的夥伴。（圖／美聯社／達志影像）
▲尹錫悅表示今年第1季韓國生育率創新低，說明政府過去應對少子化的努力無效，必須徹底重新評估。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
尹錫悅指出，為了提高生育率，3大重點任務分別是實現工作和家庭的平衡、減輕養育壓力、解決住房問題。為此，尹錫悅提出多項政策構想，如完善育兒休假制度，提高男性育兒假使用率、增加發放育兒補貼等；國家將積極分擔家庭承受的育兒壓力，大幅增加公共和私人保姆數量，為3～5歲兒童免費提供教育及託管服務；針對生育孩子的家庭在申購住房、貸款購房等方面提供更多優惠。

《朝鮮日報》報導指出，根據最新統計，2021年時韓國0～4歲兒童人口數為165萬人，北韓0～4歲兒童人口數為170萬人，韓國0～4歲兒童人口首度被北韓超越，少子化的嚴峻危機恐怕已經連「緊急狀態」都不足以形容。雖然政府新設「人口戰略企劃部」，尹錫悅也喊出育兒3箭，提出許多具體政策，但外界仍懷疑，這些措施是否足以改變年輕人的想法？另外，韓國的非婚生育率僅2.5％，遠遠低於OECD國家平均非婚生育率42％，解決少子化問題，提高非婚生育率也是韓國當局不應忽視的手段之一。

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