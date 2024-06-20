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「柯瑞乾妹」Cameron Brink驚傳前十字韌帶撕裂！本季恐宣告報銷

▲「柯瑞乾妹」Cameron Brink昨日在面對康乃狄克太陽隊的比賽上，因為一次切入導致膝蓋受傷，如今傷勢確定為左膝蓋前十字韌帶撕裂，本賽季很有可能將宣告報銷。（圖／美聯社／達志影像）
▲「柯瑞乾妹」Cameron Brink昨日在面對康乃狄克太陽隊的比賽上，因為一次切入導致膝蓋受傷，如今傷勢確定為左膝蓋前十字韌帶撕裂，本賽季很有可能將宣告報銷。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

WNBA美國女子職籃現效力於洛杉磯火花隊的「柯瑞乾妹」Cameron Brink，昨日在面對康乃狄克太陽隊的比賽上，因為一次切入導致膝蓋受傷，今天稍早則傳出傷勢為左膝蓋前十字韌帶撕裂的壞消息，後續是否需要動刀治療，仍有待球團更新。但Cameron Brink遭遇此嚴重傷勢，也高機率宣告她的新秀賽季已就此結束

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Brink以榜眼之姿加盟火花　新秀球季防守表現出色

Cameron Brink本季以榜眼之姿強勢加盟洛杉磯火花隊，在新秀球季就展現出個人出色的封阻能力，阻攻率高居聯盟第2，場均能夠貢獻2.3次阻攻。目前Brink共出賽15場，場均貢獻7.5分、5.3籃板、2.3阻攻，主打內線的Brink或許是受到乾哥Stephen Curry的影響，還具有外線投射的能力，本賽季三分命中率達32.3%

Cameron Brink稍早也在社群上發表貼文，她寫下：「你從不會去想，有一天這種事真的會發生在自己身上，儘管付出了那麼多努力，不幸有時還是說來就來。這次意外很讓人難受，但我深知它只會讓我更堅韌更強大，我不會因此被擊倒，只會繼續全心全意擁抱生活。」

「籃球並非我生命的全部，但它是我深深愛著的事業，我會日復一日地努力，爭取早日重返賽場。這絕不是對籃球的告別，而是為了下一次更好的重逢！感謝你們所有人的關心，愛你們。」

Brink原先將出戰巴黎奧運　如今美國需換人

Cameron Brink稍早也入選美國3對3籃球賽女子隊的一員，準備代表美國參加即將到來的巴黎奧運，但如今遭逢前十字韌帶撕裂後，美國隊現在必須在7月26日開始的奧運會之前，選出她的替代者。目前尚不清楚Brink何時能夠重返球場，但她的WNBA新秀賽季已高機率宣告結束。


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