特企／腸癌險象環生　醫籲：掌握防癌觀念　優酪乳助降低癌化發生

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大腸癌死亡人數已連七年破六千人
近四成民眾每週外食七次以上 恐致增加大腸癌風險
大腸癌罹患率高，罹患人次已連十一年位居前兩名，每年有一萬六以上人口罹病，平均每30分鐘就有1人罹患大腸癌。不僅如此，死亡人數也節節攀升，近七年均創下超過六千人，今年更相較十年前增加逾千人，男性死亡率甚至高出女性1.33倍！針對大腸癌現況，吳文傑醫師點出，可能跟現今上班族工作忙碌加上外送便捷，頻繁外食等行為有關。據媒體調查顯示，約四成上班族每周有三分之一的時間會外食，餐餐外食者更高達兩成四。而這些經常外食的民眾，長期下易有營養不均、攝取較多加工食物的狀況，均可能誘發大腸癌。特別是肩負經濟重擔的40-49歲青壯年族群，背負著工作與經濟壓力，在快節奏生活以及不良飲食習慣雙重夾擊下，更容易讓腸癌找上門。據最新癌症登記報告數據指出，40-44歲罹患大腸癌的機率相較35-39歲高出2倍，而45-49歲罹患率更是高出近3.5倍！另外，有部分民眾以為有排便就是腸道健康，選擇聽信坊間順暢秘方。若飲食習慣不改，以及沒有正確腸道保健觀念，大腸癌死亡率將繼續上升。對於該位女患者正值妙齡、熱愛旅遊，卻突然被診斷出大腸癌晚期，吳文傑醫師表示十分不捨，因此建議有經常性久坐或頻繁外食的民眾更應多加留意，避免讓大腸癌有機可趁。
六成以上大腸癌患者癌末時才發覺問題 存活率最低僅剩兩成
降低死亡風險兩關鍵：定期篩檢並搭配養好菌幫助降低腸癌風險
吳文傑醫師說明，死亡率持續上升不僅跟罹癌率增加有關，還有一點是大腸癌初期症狀輕微，易跟一般腸胃問題混淆，多數確診時已屬中、晚期，一旦確認為第四期，存活率更不到兩成。因此，若想降低大腸癌死亡風險，醫師建議掌握兩關鍵，定期篩檢把握初期治療時間，以及幫腸胃養好菌幫助降低腸癌風險。針對定期篩檢，建議定期接受大腸鏡檢查，及早發現問題並及早治療，將有助於降低35%大腸癌死亡率。
談及養好菌降低罹癌機率，吳文傑醫師解釋，大腸癌是不良生活習慣造成的壞菌滋生所致，如常外食、營養不均或攝取過多加工物等。一旦壞菌過多、腸道菌相失衡，不僅會改變腸道通透性，壞菌更會釋放發炎物質，導致發炎反應並誘發息肉生長，最終致使癌化。對此，養好菌、遏止壞菌生長有助於遠離腸癌風險，是「腸」保健康的做法。
腸胃科醫師分享「腸」保健康絕招：天天喝優酪乳 持續補好菌遠離癌化發生
至於如何避免壞菌增生、「腸」保健康，吳文傑醫師分享，優酪乳是非常好且易取得的保「腸」神器。天天喝優酪乳將有助於增加腸內益生菌，翻轉菌相失衡，從根本改善體質，維持腸道健康。
若民眾欲透過優酪乳補好菌，醫師提醒，挑選上須留意兩點。首先，推薦選「具國家認證、健康標章」的品牌，品質較有保障。其次，優酪乳並非有菌就好，建議選用含有能通過胃酸、膽酸考驗的菌株如B菌，確實存活，方能實際增加腸道益菌。經研究證實，B菌可幫助改善腸胃菌相，減緩發炎反應發生，有助於抑制息肉生長與減少腸癌風險。若同時搭配定期篩檢，將能幫助遠離大腸癌、邁向腸道健康！