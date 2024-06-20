就職滿月！賴清德、卓榮泰民調出爐 滿意度皆突破5成
新台灣國策智庫針對總統賴清德與行政院長卓榮泰進行民調，結果顯示賴清德部分56.8%滿意、不滿意24.5%，其中北北基、雲嘉南與高屏澎滿意度都突破6成；卓榮泰53.6%滿意、22.7%不滿意，區域部分滿意度皆未突破6成，最高為是北北基57％。
記者陳威叡／台北報導
新台灣國策智庫針對總統賴清德與行政院長卓榮泰進行民調，結果顯示賴清德56.8%滿意、24.5%不滿意、18.7%無明確意見。其中北北基、雲嘉南與高屏澎滿意度都突破6成，最低是金馬地區，滿意度僅8.7%。政黨傾向部分，民進黨91.3%滿意，依序為台灣基進89.2%、時代力量57.1%、民眾黨27.5%與國民黨13.1%。
卓榮泰部分，53.6%滿意、22.7%不滿意、23.7%無明確意見，區域部分滿意度皆未突破6成，最高為是北北基57％，最低是金馬地區20.1%滿意。政黨傾向方面，民進黨83.1%滿意，依序為台灣基進81.8%、時代力量65.3%、民眾黨35.9%與國民黨16.8%。
本次民調調查對象為戶籍在台22縣市，年滿20歲一般民眾，調查方式為市話調查方法，母體清冊為中華電信市內號碼簿，抽出的號碼再尾數兩位數隨機撥出，以分層比例隨機抽樣法進行調查。時間本月15日至16日，共完成1089份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97個百分點，並依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。