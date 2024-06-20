「體操精靈」丁華恬關鍵密碼「6.2」 教練：完美落地就有望奪牌
台灣「體操精靈」丁華恬將踏上二度征戰奧運的旅程，挾著杭州亞運銅牌的氣勢，盼能一舉在五環殿堂上奪牌，本次預計將把體操平衡木項目的難度分數提升到6.2，若能完美落地，將有機會圓夢。
記者廖聿偉/高雄報導
原本有苦練一套新的動作，但穩定度不足，丁華恬選擇先將6.2難度套路做完整，並連接跳躍的動作，教練蔡恆政認為，「只要丁華恬能減少失誤，就能闖入決賽，且有機會挑戰獎牌。」
丁華恬在杭州亞運以難度5.6分，完成分7.700分，合計13.300分，成為中華隊史上首位在亞運競技體操奪牌的女子選手。
6.2難度套路做完整就有望奪牌
年僅21歲的丁華恬表示，「亞運對我來說是很大的轉折點，畢竟之前陷入低潮，但能夠從挫折中爬起來，是給自己很大的肯定，也成長許多。」
談到二度征戰奧運的心情，丁華恬形容，「第一次有初生之犢不畏虎的感覺，這一次希望能保持初心，把最好的表現拿出來，目標就是站上頒獎台。」
蔡恆政則明顯感受到丁華恬的改變，「丁華恬非常自律，教練給的課表都能全部完成，還會自己加練，我最擔心的反而是她訓練過度而受傷，所以都會提醒她要量力而為。」