地方創「聲」2／他們為民謠做這事　「甘好聽？」新舊思想碰撞

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恆春民謠有固定的曲，但詞可靈活改編，生活煩悶的時候高歌一首，紓悶解愁，走到哪唱到哪。陳英說：「以前的人很辛苦，每天都要下田做事，那時陳達就教我唱，小時候我就很會唱了。」師法一代宗師陳達，陳英雖不識字，腦袋裡卻記著上百首歌詞；月琴則是等到60多歲，才在民謠藝師張新傳鼓勵下，從基礎開始學。「他告訴我，英啊，你絕對不能放棄，你要專心唱到你不唱為止，叫我不能學新調。」肩負著不能讓恆春民謠絕跡的任務，但陳英也清楚，年輕一輩並不愛聽這種悲情苦調為主的民謠。
老調新聲為民謠做新衣 創新做法引質疑
2018年，張彥頡在恆春創辦「火箭人實驗室」，經由地方頭人介紹認識民謠，希望傳承推廣。「我們那時候很難過的感慨是，我們消失的不只是一個老人家，而是一個民謠跟一個聲音表現的方式就沒了。」不捨老聲音慢慢凋零，開始發展地方聲音資料庫，2019年與國家文化記憶庫合作，建立「滿州聲音博物館」，採集恆春半島24位耆老與排灣部落的聲音及古調，建立百餘首民謠與聲音資料。
「我們提出『老調新聲』的概念，把老的民謠配上爵士、搖滾、抒情，只要能凸顯民謠都非常歡迎。」有豐富辦展經驗、熟悉表演方式的張彥頡，開始向耆老們溝通想法。但創新的作法卻遭到質疑，陳英說：「我也坦白講，你們要學就要學民謠四度音，我才有辦法跟你們配合。」滿州民謠協進會前理事長王洋月也坦承，部分長輩對年輕人的做法不了解：「這樣又不好聽，到底是要弄成怎樣？也有外國樂手來合音，合作上不容易。」
月琴吉他拚場 台日大師互尬
對此，張彥頡強調，耆老的演唱仍是原汁原味，不會要求他們改變彈奏與唱法，但團隊找了許多音樂人與表演者，將演出方式融合在民謠裡。2018年起，火箭人實驗室承辦屏東縣政府原來的「國際民謠節」，轉型成「半島歌謠祭」，結合現代舞、戲劇、光影戲手法重新詮釋民謠。耆老們開始看到，穿了新衣的民謠，其實也不難看。「你有你的節奏，我有我的節奏，節奏互相配合起來，民謠唱下去、配起來，每個人都說很棒。」恆春民謠藝師吳登榮，2019年與日本吉他大師渥美幸裕，同台互尬月琴與吉他，令人印象深刻。
張彥頡認為，年輕人願意接受民謠新樣貌沒有不好，也許還會想回頭聽聽原汁原味的民謠，這樣就達到傳承的目的。陳英則說，年輕人有心尊重傳統，她也願意配合演出。「越來越進步，年輕人聽到思想起，大家都很愛聽。」火箭人實驗室承辦5年的半島歌謠祭，每年吸引10萬人次造訪，讓更多人聽見台灣迷人旋律。