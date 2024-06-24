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地方創「聲」3／不為賺錢只做有興趣的事　他們做了哪些愛恆春？

記者張鴻儀／專題報導

「當你不是用金錢衡量公司的價值，而是夥伴們一起為地方共創出什麼有意義的事情，錢就不是那麼重要了。」37歲的張彥頡創辦「火箭人實驗室」，六年來在恆春半島辦刊物、做節慶，讓恆春在地氛圍越來越不一樣。

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一頂帽子、一雙拖鞋、一副很CHILL的樣子，JASON張彥頡接受《NOWnews今日新聞》專訪，侃侃而談他移居恆春半島的緣由。「我是桃園人，因為我是一個浪子，所以我的一切都是隨著愛逐水草而居，7年前就是因為有一個緣分，認識了恆春半島的另外一半。」張彥頡說，他原想趁年輕到南美洲流浪，意外愛上恆春。一開始不知道要做什麼，每天跑去龍磐草原躺著看書，後來憑著過去策展經驗，被公部門找上，才會走上創業這條路。

▲火箭人實驗室創辦人張彥頡接受《NOWnews今日新聞》專訪，暢談他與團隊在恆春7年為保存文史所做的努力。（圖／記者王郁勳攝）
▲火箭人實驗室創辦人張彥頡接受《NOWnews今日新聞》專訪，暢談他與團隊在恆春7年為保存文史所做的努力。（圖／記者王郁勳攝）
2018年，張彥頡找了恆春古城牆邊的一處民宅，成立「火箭人實驗室」，成員大多跟張彥頡一樣，從外地來到恆春，只為了追求冒險、講求生活，LAUNCHER CLUB企劃總監李怡璇便是其中一人。「來到恆春也算是療癒自己的旅程，因為上一段工作結束後就想找地方放鬆，發現恆春的土地會黏人，於是加入JASON的團隊一起生活。」只要早上天氣許可，李怡璇便會下海泡水、浮潛、或在沙灘躺著，像是充電一般，放鬆過後才回來開始一天的工作。她笑說：「我們要是不小心又PO到IG，大家都會說，哇，怎麼這麼爽！」

SUNDAY RIDE約「騎」來　小車手壯遊家鄉

張彥頡將火箭人實驗室的業務分成兩塊，一塊是「城東大院子」，專做文史推廣方面；另一塊則是「火箭人快樂生活」，重點放在推廣單車生活。每週日透過臉書「約騎」，路線橫跨台26線、縣道199與200三條公路，串接而成的環半島行程。領騎員政峰說，有他們一起跟著騎，可以看顧車友們的狀況。「因為車友們程度落差可能會比較大，所以會約定中間休息的點，可以稍微集合一下再一起出發。」

▲火箭人成員每週日發起「SUNDAY RIDE」，享受生活也探索恆春半島各處美景。（圖／記者王郁勳攝）
▲火箭人成員每週日發起「SUNDAY RIDE」，享受生活也探索恆春半島各處美景。（圖／記者王郁勳攝）
除了SUNDAY RIDE之外，火箭人今（2024）年也舉辦第二次「半島小車手計畫」，結合四所國小從小扎根，6月8日共近百名學童與大人完成恆春鎮到四重溪，長達40公里熱血挑戰。李怡璇說：「很多小朋友從來沒有騎過腳踏車，所以我們經過大概3個多月的騎乘訓練。出發沒多久突然一場大雨之後，大家都停下來，小朋友開始緊張焦慮，還是很堅強地想要繼續騎下去。」

▲半島小車手出發就碰到不小雨勢，仍不放棄騎完40公里。（圖／LAUNCHER CLUB提供）
▲半島小車手出發就碰到不小雨勢，仍不放棄騎完40公里。（圖／LAUNCHER CLUB提供）
其實單車漫遊在台灣並不少見，但張彥頡表示，應該可以結合更多資源，讓小鎮觀光更有組織化行銷。「像日本在單車串聯的城市旅遊就非常厲害，他們結合小鎮的力量，用單車結合店家美食，變成一系列的優惠券，促進觀光。」李怡璇則認為，墾丁長年以水上活動發展觀光，「其實在恆春半島的陸地上的戶外活動也是很棒，環境很好，只是容易被人忽略。」慢遊小鎮，細細品味古城文化，更深度的走遍恆春半島，也許是墾丁國旅的新解方。

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