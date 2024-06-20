相機能多貴？徠卡「黑漆版MP2相機」飆5424萬元售出 還不是最貴
一台相機可以價值多少錢？在專門拍賣徠卡相機的第44屆徠茲相機拍賣會，今年出現了稀世珍品，是一台1958年出產的徠卡黑漆版MP2相機，這款相機專為新聞攝影研發，僅生產了27台，其中只有6台是黑漆版，對於收藏家帶來極大的吸引力，最後拍出今年拍賣會的最高價156萬歐元，約為5424萬元台幣，足夠買下一間台北豪宅的落槌價格。
記者周淑萍/綜合報導
今年為第44屆徠茲相機拍賣會，該拍賣會專拍徠卡相機，每年都會挑選出深具歷史意義或是收藏價值的商品，拍賣會上共有400多件拍品，涵蓋了中古相機、鏡頭、歷史攝影配件等各種珍品。今年最引人注目的當屬產於1958年的徠卡黑漆版MP2相機，這款相機專為新聞攝影研發，並且僅有6台為黑漆版。最終，這台稀有的徠卡MP2相機拍出了本次拍賣會的最高價156萬歐元（含買家傭金），換算台幣高達5424萬元。
根據官方指出，歷史悠久的稀有珍品徠卡旁軸相機相機一直是徠茲相機拍賣會上最令人矚目的拍品之一，黑漆版相機更是深受收藏家們的青睞。這次徠卡MP2相機是1950年代末的實驗性相機，當時僅生產27台，其中僅有6台是黑漆版，相當稀有，因此，對競拍者具有極大的吸引力。
徠茲相機拍賣會總經理亞歷山大·塞德拉克（Alexander Sedlak）提到，在傳奇的徠卡M相機誕生70周年之際，拍賣會以156萬歐元的落槌價拍出了徠卡MP2相機，彰顯徠卡M系統在收藏家和專業攝影師心中的非凡地位。
而5400萬的相機還不是最貴的，在第40屆徠茲相機拍賣會上就有收藏家用1440萬歐元，大約是4億4741萬台幣收走徠卡0系列原型機序號105，該款大約在1923年至1924年間生產，當時僅有23款0系列原型機，有著百年歷史，也是世界上第一批35mm相機之一，而前機主就是「徠茲相機之父」奧斯卡·巴納克（Oskar Barnack），更具意義。