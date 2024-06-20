持槍加襲警！孫安佐經紀人移送北檢 看見媒體突喊：警方非法搜索
藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐上週六與經紀人朱翊銘高調攜帶「瓦斯火槍」現身信義區，雖事後朱男赴信義警分局說明，但昨（19）日一早北檢仍指揮市刑大分別前往孫安佐及朱男住處進行搜索，但期間卻傳出朱男突然情緒失控動手攻擊警員，最終被當場壓制帶回，今（20）日朱男做完筆錄準備移送地檢署時，朱男又對著媒體高喊警方非法搜索，過程相當不配合。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，孫安佐近期爭議不斷，先是在泰國呼麻鬧事被逮，之後又傳出攜帶「瓦斯火槍」現身北市信義區夜店；17日深夜，孫安佐的朱姓經紀人前往信義分局說明指出，當天攜帶的瓦斯火槍沒有殺傷力，且整個過程警方都在旁邊監控，他更強調「我們不是白痴」，該把火槍可以想成是「大型的打火機」，並不在槍砲彈藥刀械管制條例範圍內，也沒有殺傷力。
為釐清槍枝是否具有殺傷力，昨天上午北檢突然指揮市刑大無預警搜索孫鵬住家及經紀人朱翊銘住家，但期間朱男情緒異常激動，竟出手攻擊現場警員，且事後還向法院聲請提審，對此，北院法官審酌後認定警方程序沒有問題，晚間裁定駁回；今天上午做完筆錄準備從信義警分局移送地檢署時，朱男再次失控，面對媒體頻頻高喊警方非法搜索，詳細情形還有待進一步釐清。