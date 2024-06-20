戴資穎揭退休計畫！睡到自然醒環島玩遍全台　首鬆口「想生3娃」

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戴資穎從5歲開始打球，15歲開始在國際賽嶄露頭角，創下無數紀錄，包括2018年雅加達亞運替台灣拿下亞運史上第一面羽球女單金牌，2020年東京奧運摘下台灣史上首面女單銀牌；特別是她保有世界球后長達214週，締造「戴資穎障礙」。
回首20年風光的羽球生涯，戴資穎也付出了健康的代價。她坦言，隨著年齡增長，她意識到需要邁向人生的下一階段，她說：「每個選手都會有漸漸走下坡的時候，我也不例外，但現在我還是很珍惜每一次能上場的比賽，盡力打出我最好的表現。」
戴資穎時常四處征戰，整年有超過一半的時間都不在台灣，她在專訪中表示：「要搶積分就得打很多比賽，大家看我飛來飛去好像很好玩，但其實我最喜歡的就是待在家裡、待在台灣，國內我還有好多地方都沒去過。」
距離退休剩下6個月，戴資穎表示：「退休後我應該會先享受幾天沒有鬧鐘的日子，每天睡飽耍廢，或許會找個時間去環島，把台灣先好好玩過一次再說。」
此外，戴資穎也首度鬆口想要想要生3個小孩。戴資穎提到，因為覺得姊姊的小孩很可愛、很療癒，「生幾個小孩就是一個想法而已，等到我明年退休後再來好好規劃。」
巴黎奧運將是戴資穎的「最後一舞」，也是她生涯第四度征戰奧運。隨著奧運正式邁入倒數，戴資穎表示將保持一貫決心：「全力以赴，發揮最好的自己，但比賽有很多不可控的因素，尤其現在女單競爭越來越激烈，要先有健康的身體才能談下一步。」