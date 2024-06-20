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詹皇不執著父子同隊！經紀人曝內心想法：希望Bronny去最適合球隊

▲詹皇經紀人Rich Paul稍早接受採訪透露，LeBron和大兒子Bronny James同隊已非首要考量，2人能夠同場較勁也算圓夢。（圖／美聯社／達志影像）
▲詹皇經紀人Rich Paul稍早接受採訪透露，LeBron和大兒子Bronny James同隊已非首要考量，2人能夠同場較勁也算圓夢。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人一哥「詹皇」LeBron James的大兒子Bronny James，確定將在今年離開大學賽場，投入NBA選秀會，外界也相當好奇Bronny是否能夠中選，以及如果真的獲選，他能否跟父親在同隊打球。而LeBron James的經紀人Rich Paul稍早則透露，LeBron現在已經不再執著能夠「父子同隊」打球，只希望Bronny James能夠去最適合他的球隊。

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不再執著父子同隊夢　LeBron只希望兒子去合適球隊

詹皇經紀人Rich Paul稍早接受採訪，他表示LeBron James已經「不再有」和大兒子Bronny James一起同隊打球的想法，「如果LeBron確實和Bronny同隊了，那就同隊吧。但是不存在如果湖人在第55順位選中Bronny，那麼LeBron就會續約的協議。如果情況真的是那樣，我會迫使湖人用第17順位選擇他（Bronny James），我們不需要籌碼。」

湖人可以選進Bronny，LeBron也不會因此重新簽約。此外，LeBron也不會去鳳凰城（太陽）拿底薪，我們現在已經可以打消這個念頭了。」Rich Paul說到。

Rich Paul也在採訪中透露，Bronny James如今只為湖人與太陽2支球隊進行試訓，但他不在乎Bronny最終會去湖人還是太陽，也不在意他最終的選秀順位，最重要的是他與選中他的球隊契合度如何。Paul還表示，詹皇已不再執著與兒子同隊，呼籲那些為了吸引LeBron James加盟，而想選進Bronny的球隊打消這一念頭

今年NBA選秀會將登場　首度分兩天舉行

2024年NBA選秀會即將於美國時間6月26日在紐約展開，本屆選秀會將首度「分兩天」舉行，第一天為首輪選秀，第二天則為次輪選秀，這樣的變動也有助於各支球隊在進行二輪選秀時，比起以往有更多的思考空間。

▲「詹皇」LeBron James大兒子的動向Bronny James讓外界格外關注，他只參加湖人、太陽試訓。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James大兒子的動向Bronny James讓外界格外關注，他只參加湖人、太陽試訓。（圖／美聯社／達志影像）

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