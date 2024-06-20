詹皇不執著父子同隊！經紀人曝內心想法：希望Bronny去最適合球隊

我是廣告 請繼續往下閱讀
詹皇經紀人Rich Paul稍早接受採訪，他表示LeBron James已經「不再有」和大兒子Bronny James一起同隊打球的想法，「如果LeBron確實和Bronny同隊了，那就同隊吧。但是不存在如果湖人在第55順位選中Bronny，那麼LeBron就會續約的協議。如果情況真的是那樣，我會迫使湖人用第17順位選擇他（Bronny James），我們不需要籌碼。」
「湖人可以選進Bronny，LeBron也不會因此重新簽約。此外，LeBron也不會去鳳凰城（太陽）拿底薪，我們現在已經可以打消這個念頭了。」Rich Paul說到。
Rich Paul也在採訪中透露，Bronny James如今只為湖人與太陽2支球隊進行試訓，但他不在乎Bronny最終會去湖人還是太陽，也不在意他最終的選秀順位，最重要的是他與選中他的球隊契合度如何。Paul還表示，詹皇已不再執著與兒子同隊，呼籲那些為了吸引LeBron James加盟，而想選進Bronny的球隊打消這一念頭。
今年NBA選秀會將登場 首度分兩天舉行
2024年NBA選秀會即將於美國時間6月26日在紐約展開，本屆選秀會將首度「分兩天」舉行，第一天為首輪選秀，第二天則為次輪選秀，這樣的變動也有助於各支球隊在進行二輪選秀時，比起以往有更多的思考空間。