福勝亭「買一送一」限4天！豬排定食162元 送白飯、菜、湯吃到飽
月底福音來了！專賣日式豬排的福勝亭，罕見推出「買一送一優惠券」，限時5天開放領取，買開運豬排定食就送和風咖喱雞肉定食，等於雙人優惠餐325元，平均一個人只要162元，就能搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽，比周年生日優惠還划算。
記者黃韻文／綜合報導
吃豬排的時候到了，三商餐飲集團推出福勝亭優惠，在《三商i美食》App就能領取「買一送一券」，6月20日至6月24日限時5天開放免費領取，可在6月20日至6月30日期間兌換，憑券買開運豬排定食+涼拌小菜+飲料2杯，就送和風咖哩雞肉定食。
兩份定食原先總價是535元，憑券只要325元，換算下來，每人約是162元，且都可搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯無限吃，折算下來，比起每年一次的生日優惠還要便宜。
也可選擇買和風咖哩豬排定食、送鮮嫩炸雞柳定食，原價555元，兩份定食合計特價是345元，平均每人172元吃到飽。若是第一次下載APP註冊會員，另外還可獲得8張「註冊禮」，包括拿坡里送薯條、三商巧福送燙青菜等。
除此之外，拿坡里炸雞專賣店6歲生日慶，即日起至6月30日也有買一送一，首推6塊雙饗桶「買1桶送1桶」，共有6隻雞腿、6塊腿排，合計348元，等於炸雞腿不到30元。以及「無骨雞塊」也是買一送一，攤下來每份平均55元，比買鹹酥雞還便宜。