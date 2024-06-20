外資再買227億、投信結束連4買　台股收在今日最高點23406點

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台北股市今日多頭持續發威，即使開盤疲弱，下跌12.85點、來到23196.69點，不過在鴻海、電腦週邊概念股的拉抬下翻紅走高，尾盤更是在鴻家軍用力拉抬下收在今日最高點，終場上漲196.56點或0.85%，收在23406.1點，再創歷史新高，日K連7紅，成交量為5093.11億元。中小型股表現更加強勁，櫃買指數開高走高，同樣收在今日最高點，上漲3.11點或1.16%，來到271.77點，再創24年來新高紀錄，成交量為1202.05億元。
今日人氣還是匯集在電子股，成交比重維持在6成以上、來到68.5%。權值股漲多跌少，權王台積電在昨日創下新高之後，今日熄火表態，最低來到971元，不過最後一盤爆出4481張買單，股價奮力一抬來到平盤價位981元，為持歷史收盤最高價；而今日台股上攻功臣就是鴻海了，開高走高，即使最後一盤爆出超過萬張賣單，不過還是收在今日最高價位217.5元，上漲14.5元或7.14%，持續創下17年來新高點，貢獻大盤指數就有55點；而聯發科開在盤下，不過過了午盤之後有買單撐腰，終場收在最高點1500元，上漲15元或1.01%，續創歷史新高價，貢獻大盤指數有6點；廣達也坐擁利多，續創歷史新高價，終場上漲14元或4.43%，收在330元。
今日個股成交量排行榜前五名為：鴻海、東台、廣達、新光金、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、廣達、士電、奇鋐。